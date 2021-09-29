台陸委會通過兩岸條例修正草案：保護核心關鍵技術

據中央社9月29日報導，為防範台灣產業及技術不當外流，台灣陸委會第27次委員會當天通過兩岸條例第9條、第91條修正草案。草案規定，違反赴陸應經許可的特定人員，最高可處新台幣1000萬元以下罰金。

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台陸委會周三以書面形式公告稱，“為維護台灣整體經濟及產業優勢，防範台灣產業及技術不當外流，危及國家安全及利益。第27次委員會今天討論通過兩岸條例第9條、第91條修正草案。”

台陸委會稱，“這次修法是針對‘受政府機關（構）委託或補助達一定標準’，並從事涉及國家核心關鍵技術業務的個人或民間團體、法人、機構成員，進行赴陸管制”。台陸委會表示，“如果是未受政府機關（構）委託或補助，或受委託及補助未達一定標準的產業界人士，即不會受赴陸的管制。”

報導指，台陸委會稱，“國家核心關鍵技術及一定標準的具體內容，涉及高度專業性，兩岸條例第9條修正草案爰授權科技部會商有關機關訂定，政府將以嚴謹的態度審慎評估，並進行妥適規範。”

台陸委會稱，“對於違反赴陸應經許可的特定人員，兩岸條例第91條修正草案明定，可處200萬元以上1000萬元以下罰金”。其續指，“如果是違反返台通報義務者，（原）服務機關、委託機關或補助機關得處2萬元以上10萬元以下罰金。主管機關於查處相關違法案件時，將秉持依法行政原則，以最謹慎的態度審慎處理。”