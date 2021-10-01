立陶宛議會修法允許赴台設處 台外交部：深化實質關係

立陶宛議會9月30日通過修法，為立陶宛政府在未設立正式外交代表機構的國家和地區設立經貿代表處奠定法律基礎。台灣外交部10月1日對此表示，“樂見立陶宛就相關規畫往前邁進一步，深信兩國相互設處後，將在自由民主共同價值的基礎上，進一步深化雙邊互惠實質關係。”

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立陶宛經濟與創新部長阿莫納伊特（Ausrine Armonaite）周四通過推特介紹稱，“立陶宛在世界各地的貿易辦事處的綠燈！今天，立陶宛議會已經批准了法律，將使立陶宛的貿易辦事處在我們沒有外交代表的地方建立，包括台灣。”

據中央社報導，台外交部發言人歐江安周五表示，“台灣與立陶宛是共享自由、民主與人權價值的重要夥伴，在經貿投資、教育科研及人文交流等領域擁有龐大合作潛力；台灣與立陶宛向來互動友好、合作密切，例如9月15日成功舉辦雙邊B2B線上貿易洽談會”。

歐江安稱，“政府目前緊鑼密鼓籌組經貿投資考察團，預計本月下旬訪問立陶宛，促成台灣與立陶宛更多經貿媒合及合作機會。”

報導稱，台灣外交部長吳釗燮7月宣布，將在立陶宛首都維爾紐斯設立“駐立陶宛台灣代表處”，成為台灣在歐洲國家成立的第一個以台灣為名的代表處。