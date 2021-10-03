美國務院：美國對台灣海峽兩岸和平與穩定有持久的利益

中國大陸軍機在過去3天創紀錄架次進入台灣西南空域，美國國務院發言人10月3日通過聲明表示，“我們將繼續與朋友和盟友站在一起，推進我們共同的繁榮、安全和價值觀，並深化我們與民主台灣的關係。”

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據台灣國防部統計，10月1日至3日分別有38架、39架及16架解放軍軍機進入台灣西南防空識別區（ADIZ），其中10月2日的39架創下該部門自去年9月17日公布統計以來最多架次紀錄。

美國國務院周日以其發言人名義，發表了題為“中華人民共和國對台灣的軍事壓力不斷增加，破壞了地區和平與穩定”的聲明。聲明稱，“美國對中華人民共和國在台灣附近的挑釁性軍事活動非常關切，這些活動破壞了穩定，有誤判的危險，並破壞了地區和平與穩定。我們敦促北京停止其對台灣的軍事、外交和經濟壓力和脅迫。”

聲明稱，“我們對台灣海峽兩岸的和平與穩定有着持久的興趣。我們將繼續協助台灣保持足夠的自衛能力，我們將保持我們在中美三個聯合公報、《與台灣關係法》和《六項保證》中的承諾。”

聲明表示，“美國對台灣的承諾堅如磐石，有助於維護台灣海峽兩岸和本地區的和平與穩定。我們將繼續與朋友和盟友站在一起，推進我們共同的繁榮、安全和價值，並深化我們與民主台灣的關係。”

美國國防部副部長希克斯(Kathleen Hicks )1日在出席由華盛頓智庫戰略與國際研究中心舉辦的活動中稱，“美國與台灣關係良好，一直維持1970年代以來對台灣的承諾，其中的核心是幫助台灣人提高自衛能力，這真的非常重要”。

希克斯說，“台灣人有效地保護自己的能力，能改變中國（對台灣的）威懾算計。台灣自我防衛，確保民主繁榮，是美方利益所在，美國也與全球各地夥伴密切合作。”