林鄭月娥：反制裁法適用香港未有時間表

中國人大常委會將於本月19至23日在北京舉行，常委譚耀宗表示，暫未收到通知會繼續討論將中國的《反外國制裁法》納入香港《基本法》附件三以便在港適用。而行政長官林鄭月娥今(5日)早亦表示，現時中央對於將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三的議題沒有時間表，未知人大常委會何時會就此展開討論。 林鄭月娥今早出席會議前強調，中央考慮相關議題時，會認真檢視香港作為金融中心的地位。

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另一方面，《明報》昨日有政經專欄引述政商界消息分析指，把反制裁法引伸至香港的草案不會再激活，至少在短期內是這樣。專欄指出，有關草案已列入8月的人大常委會的會議議程內，卻在最後一刻煞停，有此能力的，顯然只有「最高層領導人」，而根據一些建制派透露，有中資銀行高層在上次會議前曾一同北上向國務院副總理劉鶴陳情，指反外國制裁法一旦實施，將對金融界造成巨大影響，消息估計，該次會面是中央叫停反外國制裁法引伸來港的重要因素；據這名消息人士了解，將反外國制裁法納入《基本法》附件三已被擱置，不會再啟動。

金融界的消息人士則較為保守，估計「短期內」不會啟動。他們透露，8月的人大常委會議後，中央官員曾再向不同業界了解關注，知道金融管理局、香港金融官員均有向北京的對口部委和人民銀行等央行反映擔憂，相信反外國制裁法納入附件三不會在短時間內再啟動。該金融界人士認為，相信中央也不希望因為此例在港實施而把資金推向新加坡。

中國的《反外國制裁法》規定，國務院可將外國個人、組織列入反制裁名單，措施包括不予簽證、不準入境、凍結其在中國境內的動產等；任何組織或個人不得協助執行外國對中國公民或組織的限制措施，而任何組織或個人不執行中方的反制措施，亦會被追究法律責任。香港金融界和商界憂慮，一旦反制裁法在香港實施，銀行會處於兩難局面。