澳門兩日4宗確診3已接種疫苗惹警號：公務員停工在家三日 全民檢測 煞停與珠海通關

預防武漢肺炎成績驕人的澳門，昨(4日)一日內新增三宗武漢肺炎個案，今早又再新增一宗確診，既屬同一群組，且有三人已接種國藥疫苗但仍「中招」，令澳門政府大為緊張，即時下令公務員停工三日，留在家中，以減少疾病擴散的風險。而澳門政府的嚴防死守程度可從昨早發現一個初步呈陽性的樣本便已決定進行全民檢測可見，是當地兩個月內的第三次；而當地與毗鄰的珠海原訂昨天中午恢復免隔離通關和複課，亦隨即被叫停。

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今早新增的患者，是一名42歲越南籍女僱員，與昨日增加的三宗個案中的兩名中國內地裝修工人在同一單位工作，今日經核酸檢測顯示結果呈陽性而確診，令澳門累計個案增至75宗，無人死亡。她和昨日確診的其中兩名患者均已接種國藥疫苗，但仍然「中招」。而昨日新增的三宗個案中，第三人是曾到訪這二人工作單位的40歲越南籍男外勞。該外勞屬密切接觸者，隔離期間確診。當局仍在追蹤這三宗個案的感染源頭。 在今早再發現多一宗新增個案後，行政公職局按行政長官批示發出指引，免除公共行政工作人員於由今(5日)天至7日期間上班，各部門的領導應採取適當措施，確保經常對公眾提供服務的正常運作。另外，獲免除上班的工作人員，如非緊急或必要的情況，必須留在家中避免外出。

至於澳門兩個月內第三次全民核酸檢測，自昨晚9時起進行，參與人數較第二次多，首三小時便有5.6萬人前往各檢測站採樣，較第二次增約三成；及至今早9時，已採樣人數已增至14.5萬人，當中53%已有檢測結果，均呈陰性。澳門當局希望，能在48小時內完成全民檢測，最遲亦不會超過三天。

另外，因應確診個案，原定昨午放寬已接種疫苗人士經澳門入境珠海可免隔離14天的措施暫緩執行，剛複課的部分跨境學生因而未能返回珠海。澳門當局表示，約千名跨境學生中，有六成獲在澳門的親友照顧，其餘的，則由當局安排入住青年旅舍。 至於會否因應今次確診個案而關封患者曾到過的娛樂場所，政府響應說，目前是作動態分析中，需要收集資料及調查患者的活動軌跡等，不排除任何可能。