蔡英文：台灣不尋求軍事對抗 但會全力捍衛自由民主

自台北方面消息，台灣總統蔡英文10月8日出席玉山論壇，並在開幕中致詞。她表示，台灣致力與區域內國家合作，防止軍事衝突。蔡英文稱，台灣不尋求軍事對抗，希望與“鄰居”在和平、穩定、可預測且互惠等原則下共存，但台灣也會盡全力捍衛自由與民主的生活方式。

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據當地媒體報導，蔡英文周五上午在玉山論壇進行開幕致詞，她首先歡迎澳洲前總理阿博特（Tony Abbott）在新冠疫情下仍來台參與，分享對近來全球發展的見解；許多國際領袖也以線上方式參與論壇，展現對自由、法治、人權與自由貿易等民主價值的堅定信仰，以及對台灣的友誼與支持。

蔡英文稱，台灣從2016年開始推動“新南向政策”，透過與南亞、東南亞及澳洲、紐西蘭等國家的經貿、投資夥伴關係及各領域的交流合作，促進區域繁榮。她說，這段時間以來，台灣已和夥伴國家簽訂超過80項協定或備忘錄，去年也促成16項產業合作協議的簽署，並透過企業界在新南向夥伴國家進行投資，同時確保供應鏈的安全及推動區域發展。她提出，台灣在高科技產業的能力及專業且全球化的勞動力，能在半導體、生技和再生能源等產業協助建立安全的全球供應鏈，而這些產業比以往任何時候更需要國際合作。

蔡英文說，在全世界努力擺脫疫情、重新站穩腳步的重要時刻，台灣可以在區域和平發展與繁榮中扮演關鍵角色。她說，印太區域興起雖提供許多機會，但也伴隨新的緊張情勢和體制的矛盾，如果處理不當，可能對國際安全和全球經濟造成重大影響，因此，台灣也致力與區域間的行為者合作，以確保區域穩定。

蔡英文說，“台灣對區域穩定和安全的貢獻不止如此。我們也致力與區域要角合作，防止東海、南海及台灣海峽發生軍事衝突。台灣不求軍事對抗，希望與周邊國家在和平、穩定、可預測且互惠的原則下共存，但台灣也會竭盡全力捍衛我們的自由和民主的生活方式。”

演講中，蔡英文還感謝理念相近國家透過各種國際機制強調區域和台海和平穩定的重要性。她表示，台灣的面積或許不大，但已證明可在區域中佔有重要地位。蔡英文說，“台灣面對外來威脅仍屹立不搖，並成為印太地區不可或缺的成員”。她說，展望未來，台灣的高科技產業，尤其是先進半導體生產，也將有助振興區域及全球經濟。