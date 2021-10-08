陸委會反駁楊潔篪 稱台灣非中國內政

中美阿拉斯加對話中方領隊，中共政治局委員，中共中央對外事務辦公室主任楊潔篪3月18日在開幕式上講話的情形。

中美外交高層官員6日在蘇黎世舉行六個小時的會談當中，談到了台灣議題。針對中國所發布的涉台立場，台灣陸委會反駁表示，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，台灣更不是中國的內政問題。

廣告 繼續瀏覽後續

白宮國家安全顧問蘇利文6日在瑞士蘇黎世會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。白宮發布新聞指出，蘇利文向楊潔篪提出一系列美國關切的領域，如關切北京強制性且不公平的經濟做法、鎮壓香港、侵犯新疆人權，以及包括台灣在內，對區域增加的獨斷行為。

楊潔箎則要求美方，停止利用涉台等問題干涉中國內政，他闡述了中方在涉台、涉港、涉疆、涉藏及人權等問題的立場，要求美方尊重中方主權安全發展利益，停止利用上述問題干涉中國內政。

中美雙方並達成協議，年底前將舉行拜登與習近平兩位領袖的在線峰會。

針對中美間的互動，台灣陸委會發言人邱垂正表示，台灣積極關注情勢的發展。對於中方發布的涉台立場，陸委會表示，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，台灣更不是中國的內政。中共利用國際場域宣傳其一貫主張，並不會改變這個事實。

邱垂正說，北京當局應停止對台灣施壓與脅迫，調整對香港、新疆、民主人權，及在區域的高壓強製作為。台灣將密切注意情勢發展與對兩岸關係可能的影響。

台灣外交部發言人歐江安也表示，對於美中高層互動，包括拜登與習近平可能會面的形式與時機，外交部會密切注意相關發展。

不具名的台灣國安人士評估，未來拜習在線峰會勢必會提到台灣，但美中之間關於經濟、科技及國防，都有矛盾需要化解，台灣不用過度緊張，堅持一貫穩定的基調就可以；美國從前總統特朗普到現在拜登政府，對台戰略從模糊逐漸走到清晰，他說，未來台美關係只會更密切。

台灣總統府對這件事沒有回應；但駐美代表蕭美琴表示，已經安排時間，向美方了解蘇利文和楊潔篪這場會議的相關細節。

面對近來中國軍機頻繁通過台灣防空識別區(ADIZ)東南角，蕭美琴表示，武力威脅與挑釁引發華府更多人關注台灣安全，支持台灣的力道也更強；她指出，區域安全攸關包含中國人民在內的全體安全與繁榮，希望所有利害相關者要有共同責任。