國民黨：反對台獨、反對一國兩制，真正傳承辛亥革命精神

10月9日，中國國民黨發表新聞稿表示，“明日即將迎來中華民國國慶暨辛亥革命110周年，本黨將持續以總理遺志為燈塔，以中華民國主流民意作依歸，堅持反對台獨、反對‘一國兩制’、捍衛中華民國主權與民主自由體制，維護台灣人民安全與區域的和平繁榮。”台灣陸委會當天的新聞稿稱，“中華民國在台灣屹立不搖”。

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新聞稿稱，“對於中國共產黨總書記習近平先生今日於北京紀念辛亥革命110週年時的相關談話，中國國民黨回應指出，國民黨人始終捍衛辛亥革命傳承至今的歷史成果，也就是以五權憲法保障自由人權、實踐民主共和、追求公平正義的中華民國，而中國共產黨若支持孫中山先生的革命事業，更應該正視中華民國存在、尊重兩岸差異與台灣民意，才有機會讓兩岸重新破冰，共同追求‘天下為公’的理想。”

國民黨表示，“辛亥革命是由本黨前身的諸多革命團體歷經十次起義，‘鼓動風潮，造成時勢’，終於成功推翻滿清，建立亞洲第一個民主共和國。辛亥革命不只結束封建帝制、帶來民族自強的契機，更重要的是推動‘以民為主’、‘以民為國’的共和思想前進。”

國民黨強調，“民國肇建以來，歷經軍閥亂政、外敵侵略與列強環伺的危機，唯有中國國民黨始終是繼承本黨總理孫中山先生的精神，團結各方、抵禦外侮、捍衛民主自由精神的領導力量，包括北伐統一、領導全國軍民對日抗戰以及在戰火中持續推動制憲，國民黨人奮鬥不懈，終於在台灣實踐了近代中國第一部成文的共和憲法、成就華人社會民主自由的燈塔及成為傳統中華文化的保存地，真正落實了本黨總理 孫中山先生與革命先烈們為之奮鬥的《三民主義》。”

國民黨稱，“習總書記引用 孫中山先生名言：‘世界潮流，浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡！’該句原意乃是指民主共和已成世界潮流，今日觀之，更有勉勵後繼者繼續追隨民主潮流的意涵，既然中國共產黨堅定支持孫中山的革命事業，更應可以體察台灣現況、尊重中華民國的生存空間。”

國民黨稱，“國民黨同樣期盼，今日中華民國在台灣所落實的自由、民主、法治、人權與均富等孫中山先生為之奮鬥的普世價值，有朝一日也能夠在大陸實現。‘今日的民主台灣，可以是明日的自由中國’。”

國民黨呼籲，“兩岸若能在‘求同存異’的現狀下，進一步追求‘求同尊異’，透過對等尊嚴溝通促進民間往來、累積善意互動，才有機會讓兩岸重新融冰，重返和平的康莊大道，實現孫中山先生‘天下為公’的理想。“

國民黨表示，“明日即將迎來中華民國國慶暨辛亥革命110周年，本黨將持續以總理遺志為燈塔，以中華民國主流民意作依歸，堅持反對台獨、反對‘一國兩制’、捍衛中華民國主權與民主自由體制，維護台灣人民安全與區域的和平繁榮。”

陸委會的聲明稱，“當前兩岸關係最大癥結在於北京方面不願面對中華民國台灣且不放棄對台用武。對岸一再提出‘一國兩制’、‘一中原則’的‘九二共識’等矮化台灣的前提，更以武力威脅台灣接受其錯誤政治主張與兩岸終局，都已遭到台灣民眾明確拒絕。中共當局僵化的對台政策沒有審時度勢，完全缺乏應對國際情勢發展與根本漠視台灣人民的疑慮與反對。”

陸委會表示，“台灣的未來與發展，只有2,300萬台灣人民有權決定。面對中共從未放棄的野心，蔡總統已多次重申‘不屈服、不冒進’，堅定捍衛國家主權安全，也將持續與友我國家深化合作，致力維護台海和平穩定現狀。再次呼籲北京當局放棄侵擾破壞的挑釁舉措，以更開放態度認真思考‘和平、對等、民主、對話’的互動關鍵，才有助兩岸關係良性發展。”