美國CIA設中國任務中心 港官稱要作出應對 有人大常委促港府明年中完成「23條」立法

香港正就《基本法》第23條有關國家安全的條文進行本地立法研究工作，保安局長鄧炳強指，23條七類罪行中，特別需要針對間諜行為，並指美國中央情報局宣布成立「中國任務中心」，港府需要作出應對。而一直談論23條立法工作時沒有提及落實日期的港區中國人大常委譚耀宗昨(10日)表明，望港府能在本屆任期，即明年7月前，落實23條。

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美國中央情報局(CIA)在當地時間上周四(7日)宣布，會成立兩個中心應對挑戰，當中一個是中國任務中心。局長威廉·伯恩斯(William J. Burns)在聲明中指出，美國正面臨大國競爭新時代最嚴峻的地緣政治考驗，而日形對抗的中國政府是「我們在21世紀面對的最重要的地緣政治威脅。」故此，中情局會增撥資源研究中國，並更好地調配全球人手去搜集和分析中國動向。

美國《紐約時報》報道時指出，這反映拜登政府改變了美國情報機構過去二十年集中處理恐怖主義的基調，改為加強針對美國在新世代中面臨的挑戰和威脅。

另一個中情局成立的中心名為「跨國與技術任務中心」（Transnational and Technology Mission Center），將集中處理包括新興科技、經濟安全、全球衛生和氣候變化在內的全球性議題，亦會為該局尋找收集情報的新科技。相關官員指出，兩個中心會自然重迭，因為科技是中美競爭的主要範疇，美國要確保在科技創新方面領先。

及至8日，香港保安局長鄧炳強在有關施政報告的記者會上回應《基本法》23條的本地立法工作時，主動提及中情局的中國任務中心。他說，涉及間諜的罪行，可能要在本地立法時加強着墨，他續指，中情局宣布成立「中國任務中心」，「相信聰明的香港人會想象到中情局會以什麼方式獲取情報」，港府當局有需要應對。

鄧炳強又說，基本法23條禁止七類罪行，其中兩類，《港區國安法》已經涵蓋，其餘五類包括叛國、煽動叛亂、竊取國家機密、禁止外國的政治組織或團體在香港進行政治活動、禁止香港的政治組織或團體與外國的政治組織或團體建立聯繫，當中部分罪行已受現有法例規管，但當局發現，有關法例不足以應付過去兩年發生的危害國家安全情況，特別是在應對間諜方面，故未來立法或要加強着墨。

他重申，期望在由明年1月開始的下個立法年度內完成立法工作。不過，來自香港的中國人大常委譚耀宗10日出席公開場合時把時間表訂得更窄，聲言希望港府能在本屆任期內推行23條，因為國安法已在港實施，港府應儘早落實23條其餘有關保障國安的法律。本屆政府任期於明年6月30日終結，新特首及其班子則於明年7月1日上任。