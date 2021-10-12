哈佛大學暑期中文學習項目“哈佛北京書院”改與台大合作

據哈佛大學校報《哈佛深紅報》10月7日報導，原來設置在北京語言大學的“哈佛北京書院”將從2022年開始改為與台灣大學合作，並且改名“哈佛台北書院”。哈佛大學中國語文課程主任劉力嘉教授表示，中國方面提供的環境與條件不符所需，因此決定將哈佛強化中文的課程遷往台灣。

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《哈佛深紅報》7日披露了哈佛與中國方面合作的中文學習計畫發生改變的消息。據劉力嘉介紹，該項目之所以決定遷往台北，是因為感覺到中國大陸合作機構北京語言大學“缺乏友好性”。報導稱，近年來，“哈佛北京書院”在獲得他們所需的教室和宿舍方面開始出現困難。劉力嘉指出，例如，北京語言大學沒有為所有學生提供單一的宿舍，而是要求該項目將學生分成兩個不同質量的宿舍，或者找到一個能讓他們的學生在一起的酒店。“鑒於他們提供的條件，我們真的無法以我們希望提供給學生的質量來運行這個項目，”劉說。

根資料介紹，“哈佛北京書院”是北京語言大學與哈佛大學聯合創辦的暑期中文學習項目。在九周的時間中，該項目安排了中文強化課程、語伴輔導、中國文化講座、社會實踐調查、中國家庭交流、文化遊覽等學習和交流活動。自2005年創辦以來，該項目已有1300名左右來自美國大學的學生參加。

此外，由於美國獨立紀念日恰好發生在“哈佛北京書院”的項目期間，哈佛的學生總會在7月4日這天舉行簡單的聚會活動，大家聚在一起吃吃披薩，或者唱美國國歌。但是北京語言大學從2019年起卻表示，哈佛的師生不可在美國國慶日這天舉行任何與節日有關的聚會。劉力嘉介紹稱，“我們被告知，我們的學生不允許唱（美國國）歌，不允許慶祝。”

《哈佛深紅報》指出，“哈佛北京書院”將從明年起遷往台北，並以“哈佛台北書院”的新名稱與台灣大學合作。劉力嘉表示，雖然哈佛的國外進修中文計畫合作對象有變，但學生的權益與學習不受影響。她還提到，此前美國國家安全教育計畫下轄的“語言旗艦學習計畫”，同樣把設在北京的機構遷往台灣地區。哈佛校方強調，哈佛的海外中文課程雖然從北京搬到台北，但是課程內容同樣嚴格，哈佛的同學更可以住在台大附近的現代化學生宿舍，並且探索充滿活力與多元的當地文化。

對此，哈佛大學費正清中國研究中心教授柯偉林（William C. Kirby）回應稱，這只是由於後勤問題導致，並否認哈佛將退出中國大陸。他表示，他負責的“哈佛上海中心”和其他與華合作機構正如常運作。他說，“現在不是哈佛大學退出與大陸交往的時候。實際上，哈佛仍在尋求各種可能性深化雙方合作。”