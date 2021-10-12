民主黨沒人參選立法會 選舉勢將單一化 料投票意欲亦減

2021年9月26日，香港民主黨會員特別大會最終沒有做出杯葛年底的立法會選舉的決定。圖為民主黨主席羅健熙。

香港新一屆立法會選舉的提名期由本月三十日開始，現時可以肯定民主黨不會派員參選，其他民主黨派亦意興闌珊，預料新一屆立法會將是建制派人士天下。事實上，一項民意調查顯示，五成三的民主派支持者受訪時表明，反對民主派參選，而無論是否民主派支持者，只有少於1%受訪者認為民主派參選人能全部通過資格審查。

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根據民主黨就12月立法會選舉訂定的甄選機制，有意參選者須在昨(11日)晚6時前報名，但在報名期限結束時，沒有收到黨員提交報名表格。至於有意參選的八九民運工人領袖韓東方，則因未能取得足夠的黨內提名票而未能報名。韓東方1991年獲中國批準保外就醫，前往美國治療後輾轉抵港，於97年回歸前獲發香港身份證，2010年加入民主黨。

民主黨早前訂明，有意出選者需獲所屬地區支部20人及另外四個地區支部各5人，即共40人提名，方可報名，之後再經會員大會決定。韓東方表示，他取得的提名票不足十張。

曾發表支持政府言論並在退出民主黨後另組政黨「新思維」的狄志遠重申，擬派三至四人參選立法會，他估計，民主黨放棄參選會不利選舉氣氛，亦對該黨決定感到可惜。

在民主黨肯定無人參選之前，公民黨主席梁家傑已在8月表明，該黨「選舉政治之路已經行盡」；而民協則會在後天(14日)召開會員大會決定，但由於參與民主派初選人士亦被當局指為以非法手段干擾或破壞港府依法履職，違反《港區國安法》中的顛覆國家政權罪，再加上禁止黨員參選可能被指違反選舉條例，有消息人士稱，民協很大機會仿效民主黨，通過以較為嚴謹的黨內甄選門坎作應對。

而在本月8日，香港民意研究所公布一項有逾六千人參與的電郵民調結果，發現有53%的民主派支持者反對民主派參選新立法會，較支持參選的受訪者多一倍；非民主派支持者則較多人支持民主派參選，以致綜合而言，反對和支持參選的比例接近，約為三成七。

但有一點是民主派支持者和非支持者的看法是一致的，就是民主派人士參選難以全部通過資格審查，有上述估量者的受訪者比例，在兩組均少於1%；另一方面，認為「全部不能通過」的受訪者，平均有17%。主流意見則是「大部分不能通過」，有45%受訪者持此意見。

立法會換屆選舉將於12月19日舉行，兩周的提名期會在11月12日截止。競逐90個議席的參選人，除須取得由建制派把持的選舉委員會五個界別各二至四人提名外，還須經警隊國家安全處等機構審核，再通過資格審查委員會才可成為候選人，意味民主派若不能獲得北京「開綠燈」，將難以參選。