黎智英及前《蘋果》等七人被控勾結外國勢力 押後12月底再訊

壹傳媒創辦人黎智英及其公司六名高層人員，包括前行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、筆名盧峯的主筆馮偉光和筆名李平的主筆楊清奇，涉嫌違反《港區國安法》的案件，今(12日)早分三案在西九龍裁判法院提訊，署理總裁判官羅德泉應控方申請，將案件押後至12月28日再提訊，以進行交付高等法院審理程序，其間須繼續在獄中服刑或還柙，不得保釋。這是七名前《蘋果》東主及高層首次同庭應訊。

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因參與未經批準的遊行而在獄中服刑的73歲被告黎智英，今早被指在去年7月王今年2月期間，串謀潛逃台灣被捕的李宇軒、「攬炒巴」劉祖廸等人勾結外國勢力，以及協助李宇軒逃離香港，遭檢方控以勾結及串謀勾結外國勢力危害國家安全罪，以及串謀作出一項或一連串傾向並妨礙司法公正的作為等三項控罪。

另外，張劍虹等六名前《蘋果》人員各被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。控罪指他們於去年7月至今年4月3日期間，在香港與壹傳媒創辦人黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員對香港特區或者中國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

七阿被告應訊時，不時向旁聽者點頭致意或揮手。提訊結束後，眾被告離開被告欄時，旁聽人士紛紛站立，有人大叫打氣說話：「撐住呀」、「加油」、「我哋與你哋同行呀！」。