台灣高雄“城中城”大樓今凌晨大火釀46死41傷

台灣高雄鹽埕區“城中城”大樓14日凌晨大火釀46死41傷，是台灣近30年死傷第2多的單一建築物火災。高雄警方初步調查指事故不排除有人為因素。中國大陸官方傍晚以國台辦與海協會官方名義向事故罹難民眾表達深切哀悼。

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據中央社今天報道說，高雄鹽埕區城中城大樓火災事故，造成46人死亡、41人輕重傷，是繼1995年台中衛爾康餐廳大火後，台灣死傷第2多的單一建築物火災，也是高雄史上最嚴重火災。

根據高雄市政府工務局建管處資料，城中城大樓1981年完工，屋齡40年，是一棟地上12樓、地下2樓商辦大樓，原本規畫1到4樓是商場、5到6樓電影院、7到11樓辦公室、12樓餐廳，並未規畫住家。

城中城曾因影城、商家進駐，風光一時，但隨着商圈轉移，隨之沒落。市府建管處指出，2002年後，就未再作商場使用，沒有公安申報紀錄。

大樓沒落後，所有權人自行將房屋變更使用，隔成住家或套房出租，地上1樓至5樓廢棄中，7樓至11樓約120戶，不少住戶屬於行動不便的弱勢或邊緣戶，也因缺乏管理，大樓實際住戶難以統計。

報道稱，城中城今天凌晨2時許不明原因起火，火勢從1樓向上蔓延，多樓層嚴重燒毀，建築物老舊，室內雜物堆放多，救災行動困難。消防人員評估，火勢約在1樓至6樓，7樓以上大多是被濃煙灌進，造成嚴重死傷。

經過消防人員13小時搶救，由於住戶多為弱勢長輩，逃生不易，共計造成46人死亡、41人輕重傷，罹難者平均年齡62歲，死亡人數也刷新此前高雄火警死亡人數最多的九龍大樓24死紀錄，也是台灣史上死傷第2多的單一建築物火災。

1989年5月16日晚上7時許，位於鹽埕區新興街、大公路的“九龍大樓”發生火警，許多住戶都往頂樓逃生，但因有住戶在屋頂設置鴿舍，把通往屋頂的通道用鐵門阻擋，造成許多人擠在樓梯間無法逃生，最後釀成24人死。

九龍大樓也成為高雄最有名的兇宅、鬼樓，靈異事件頻傳，影響當地房價，九龍大樓也因產權複雜，至今無法都更。城中城大樓產權也相當複雜，除非被市府委請專業單位評估危樓須拆除，否則修復路迢迢，恐成當地夢魘。

中央社說，台灣史上單一建築物死亡人數最多的火災，發生在1995年2月15日台中市中港路上的衛爾康西餐廳，晚間7時許因一樓吧台炊具附近的瓦斯管線破裂，瓦斯遇火源瞬間引燃周圍可燃材料，正值晚餐時間加上當時員工訓練不足，未能有效疏散人潮，逃生通道又遭封死，阻斷逃生路線，釀成64人死亡。

就高雄“城中城”社區大火釀46人死亡，高雄市長陳其邁說，事故不排除有人為因素。針對火警疑與租客、女性友人爭吵有關傳聞，警方以證人身分約談這對男女等4人，詢問後已請回。

高雄市鹽埕區“城中城”社區今天凌晨大火，警消在火警後調閱附近監視器畫面發現有可疑人影在起火前經過現場。陳其邁在接受媒體聯訪時表示，事故不排除有人為因素。

對此，高雄市政府警察局長黃明昭下午接受媒體訪問時指出，警方已請包括住戶、目擊者等4人說明案情，但尚未釐清火警是否與人為縱火有關及起火原因。

針對外傳現場一名男子凌晨疑與女性友人爭執騎機車離去後沒多久就起火，對此，鹽埕警分局人員告訴中央社記者，這些都是現場媒體詢問附近民眾的傳言，目前約談的4人都是以證人身分被請到警局釐清案情。

鹽埕警分局人員表示，這4人分別是居住在“城中城”9樓的一名運將，也就是被監視器拍到的，但已排除運將與火災有關；另還有1樓二手電器行老闆、1樓男性租客及其女性友人。4人在詢問後，皆已請回。

高雄城中城凌晨大火，造成46死、41輕重傷。高雄市消防局長李清秀表示，主要有5項致命關鍵造成，包括髮生在凌晨、住戶多長輩、低樓層玻璃帷幕、梯間堆滿雜物、原商業使用樓層建材裝潢不符合防焰消防標準。

李清秀接受中央社記者訪問表示，此次城中城火警罹難者，多為濃煙嗆傷所致，但會造成如此嚴重傷亡，主要歸納有5項致命關鍵，包括火警發生在凌晨2時多，大樓住戶幾乎都已熟睡，來不及應變逃生。

此外，大樓內住戶多是較弱勢的長輩，也導致在火警發生時，他們逃生能力較差；這棟大樓1到6樓原為商業使用，以玻璃帷幕為主要建材，火災發生時高溫，以致燃燒更快，導致火勢迅速竄升至高樓層。

另大樓的梯間又堆滿陳年雜物，以致逃生不便；本來是住商混合，但民國91年後，就不再有商業使用，裡面堆置物、建材、裝潢也不符合防焰和消防標準，燃燒起來後，玻璃帷幕與挑高，讓火場形同火爐。

高雄市鹽埕區城中城大樓大火，造成至少46人死亡，高雄市長陳其邁晚間率市府首長向市民鞠躬致歉，他說，市府不會迴避責任，會組調查小組檢討改進。

城中城大樓今天凌晨近3時發生大火，火勢一發不可收拾，清晨5時多控制火勢，但還一度復燃，消防人員進入火場逐層逐戶搶救搜索住戶，截至下午4時，搜救任務告一段落，統計共造成至少46人死亡、41人受傷。

陳其邁晚上6時召開說明記者會，並在記者會上，兩度率3位副市長及警察局、衛生局等相關局處首長，一同為此次火警造成重大傷亡，向市民、傷患、罹難者和罹難者家屬鞠躬致歉。

據中央社說，針對高雄城中城大火造成嚴重傷亡，中國大陸官方傍晚表示，大陸有關方面高度關切，國台辦與海協會向事故罹難民眾表達深切哀悼，並向受傷民眾和相關人員家屬表達誠摯慰問。陸方表達的上述慰問，是以“大陸方面”的名義發布，而非“中國大陸國務院台灣事務辦公室”（國台辦）及發言人名義，但仍由國台辦向媒體轉達。