中港法治齊倒退 全球排98和19位 香港「基本人權」更插水至第54位

世界正義工程（World Justice Project）最新的全球法治指數顯示，中國及其治下的香港的得分和排名均告下跌，中國在139個國家和地區中排名98位，較去年大跌十位；而香港則下跌三位至排名第19位，當中，因實施《港區國安法》和新選舉制度而備受批評的香港，其「基本人權」和「約束政府權力」的得分和排名均告大幅下滑，排名分別跌至全球第54位和第45位。

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世界正義工程昨(14日)晚公布2021年全球法治指數，全球排名頭五位分別是丹麥、挪威、芬蘭、瑞典及德國；亞太區頭五位依次是新西蘭、澳洲、日本、新加坡和香港。

香港法治在區內雖然仍在前列，但得分較去年微降0.01分，排名亦下跌三位至全球第19位，而跌幅最大的，當數八大評分項目中的「基本人權」和「約束政府權力」，兩者同得0.61分，均較前大跌0.04分，亦令香港的人權排名倒退十六位至全球第54位，較多米尼加共和國（第52位）、秘魯和格魯吉亞（第50位）更低；至於「約束政府權力」方面，排名亦倒退十四位至全球第45位，較盧旺達和南非等地更低，遑論與區內競爭對手新加坡相比，新加坡在這兩項的排名均較香港好，分別排第32和第38位。

在餘下六個評分大項中，跌幅較多的是「公民正義」，下跌0.3分，只得0.75分；另外，「開放政府」和「刑事正義」的得分亦微跌0.01分，而得分不變的，只有「秩序和保安」(全球第5位)、「清廉」(第9位)、及「執法」(第13位)三項。

中國方面，法治總得分為0.48分，繼續低於0.5分的「合格」線，當中以「基本人權」得分最低，只有0.27分，全球排名第136位，即「尾四」；次低的是「約束政府權力」，只有0.31分，排名第133位，即全球倒數第八位；而得分最高的「秩序和保安」(0.81分)，排名亦只是第36位。