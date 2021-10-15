台灣導演蔡明亮拍“良夜不能留”記錄香港之變 盼東方明珠別蒙塵

儘管不幸發生“城中城”大樓惡火帶走46條人命，今年的高雄電影節仍然在10月15日登場，開幕片包括台灣導演蔡明亮的記錄短片“良夜不能留”，記錄2019年“反送中運動”期間香港所發生的變化，蔡明亮期盼東方明珠不要蒙塵，未來更好。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社報道：高雄電影節15日在高雄市立圖書館總館開幕，現場活動開始前，全場閉眼默哀1分鐘，哀悼高雄前一天“城中城”大樓惡火帶走的46條人命，也向41位輕重傷員致以關愛。

蔡明亮導演在出席活動時談到他的新作品“良夜不能留”時表示，2019年底連續2年受邀到香港開唱，有感於反送中條例，看見原本應該是藍儂牆的陸橋上，有著滿滿標語被撕掉痕跡，讓他格外有感觸，決定自己拿起攝影機記錄當下的香港。

蔡明亮表示，香港的轉變對他而言很有感，因為“港、台兩地文化上的交流，主要是電影和流行歌曲，他說：“我是吃這個奶水長大的，我（對香港）有很親密的感覺。這環境跟以前不一樣，看到這街景是很有感觸的”。

蔡明亮表示，當時將攝影機架在路邊記錄下當時的香港，20分鐘的片長放進14顆鏡頭。因對香港的轉變太有感觸，拍攝時，蔡明亮說不自覺地哼出同名老歌“良夜不能留”的旋律，“如果仔細看影片，能聽到哼歌的聲音”。

對於“良夜不能留”在高雄電影節亞洲首映，蔡明亮強調作品無關政治，他說：“我拍下我所見到的、我所看到的，沒有演員也沒有劇情的作品，希望有人看到。” 蔡明亮認為短片是一種關心，也是種嘆息，“香港是個重要的城市，給我們滋養，不知道發生什麽事”。