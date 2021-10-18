陳同佳赴台自首後續：潘母邀陳周三政總外致電投案

涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎潛逃回香港的疑犯陳同佳，因洗黑錢罪在港服刑出獄近兩年，至今未兌現其願赴台自首的承諾。潘曉穎的母親10月18日再次通過媒體發放錄音，要求陳同佳履行承諾，赴台投案。

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潘母稱，她將於20日早上11時，在香港政府總部門外召開記者會，並邀請保安局長鄧炳強、聖公會教省秘書長管浩鳴、陳同佳及其父母等人出席。潘母提出，希望當面問個明白，並要求陳同佳即場致電投案。據悉，協助陳同佳的管浩鳴已回應指，陳同佳已知道有關邀請，但不會出席，他並未交代不出席的原因。

據《明報》報導，潘母表示，台灣政府早已公開投案的聯絡電話，並給予香港警方、管浩鳴、陳同佳及其父母，但陳同佳一直沒有投案，“還諸多借口，有電話他們又不去打”。

潘母說，周三會準備一個電話，當中有投案電話號碼，“給殺人兇手陳同佳，當全香港人面前即場打這個電話投案”，正如他出獄當日，在管浩鳴牧師陪同下當著全香港人面前許下會投案的承諾。

潘母說，早前表示很害怕會遭陳同佳殺害，認為需要警方保護，但至今警方未聯絡或關注其人身安全。報導指，陳同佳出獄後的監護人管浩鳴回應稱周三不會出席。他說，“相信大家都清楚台灣方面暫時不同意簽發入境證給（陳）同佳回台自首。台灣律師在早前已代表同佳向有關部門表示回台自首的意願，暫時未有進一步消息。”

《明報》向港府保安局查詢局長鄧炳強周三是否會到政總與潘曉穎母親對話，局方稱稍後會回覆潘母。據港台報導，港府保安局亦指，香港現時沒有法例容許政府強行將陳同佳送到台灣，現時解決事件的主導權在台灣當局。