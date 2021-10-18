香港食肆單據質問誰監察監管者 部門指屬「反政府」轉介其他部門跟進

俗稱「黃店」的支持反對修訂逃犯條例商店被政府部門針對並不少見，市民藉「投訴」製造滋擾亦已司空見慣，但一間被視為「黃店」的遭遇還是在網上引起不少反應。事緣食物環境衛生署人員日前按投訴到該店巡查，指食肆付款單據印有「監管之人 誰人監管」字句，屬「反政府」字眼，警告後稱會轉介相關部門跟進。但該店質疑署方人員的標準，表明不會因此改變。

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位於港島區的檳城蝦麵店前(16日)天在臉書上載單據，指食環署人員按投訴到店內巡查，發現投訴中有關防疫措施的「安心出行」裝置並無問題，但接着指亦有投訴指店中的單張或單據印有「反政府」字眼，署方已經轉介相關部門跟進，「之後會有所行動」。

翻查單據，紙上印有「監管之人 誰人監管」、「蝦兵仔：香港人齊上齊落！」、「蝦女郎：煲底(指立法會，因其公眾集會處形狀似煲)的蝦湯最鮮甜」等字句。店主指第一組字句是兩千年前一位詩人手筆，意味深長，未知那些字句「系所謂『反政府』？」直指問題出在有人把價值觀和政治扯上關係。

他更透露，店方已經被很多部門「關照」過，單是到警署給口供，已經有三次，但強調，這種「恐嚇式嘅所謂投訴」，對他不會有作用，會維持做人的風骨；更反問日後如有人投訴「蝦麵店」三字是「反政府」時，該店是否又要去改名？

店主昨晚深夜再發文，指「光明磊落，冇野好驚」，勉勵大家遇到難題或質疑時，「只要相信自己理直，就要氣壯，因恐懼而委曲求全的話，最後只會畀別人扭曲同改造自己嘅價值觀」。

帖文發出後，引起不少網民回應，有人特意光顧該店以示支持，更指該署行動是幫助該店做宣傳；而更多人則留言直斥食環署「發神經，揸住雞毛當令箭」。

事實上，不少「黃店」均被針對，遭當局「嚴格執行」法規是司空見慣，本台記者近日目睹，被指2019年時收容逃避追捕的示威者的油麻地區食店「桔梗」，在防疫要求的關門時間前半小時，便已有兩輛警車在門外守候，經常光顧的食客表示，只要時間一到而店方仍未關燈關門，便會被當局檢控。另外，一些不合情理的「市民投訴」，亦會被當局「嚴肅跟進」，例如部門曾派員到一間被指「黃店」的服裝店巡查，聲稱有人投訴該店賣酒給兒童。

反修例運動期間，支持者倡議透過「黃色經濟圈」以互相支持，後期受針對，保安局長鄧炳強上月更在立法會呼籲市民要警惕「顏色經濟圈」，形容是「用經濟詞彙去包裝的政治活動」。