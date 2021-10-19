科興：接種第三針「可能是必須的」 數以億計人可能受影響

中國科興控股生物技術有限公司研發的新冠疫苗四個多月前已生產至少6億劑讓中國和全球四十個國家及地區人士接種，當中，香港便有158.4萬人完成接種兩劑科興疫苗，但科興近日引述智利的研究數據指，接種第三針科興疫苗，對有癥狀感染者的保護效果可由56%提高至80.2%；其發言人在港府的專家開會前向《明報》表示，接種第三針「可能是必須的」，若接種者完成接種至今已超過6個月，接種第三劑的提高保護效果不大。

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截至昨(18日)晚，香港有434.7萬人完成接種疫苗，接種率是六成半；當中，兩成三是接種科興疫苗的。衛生防護中心轄下的聯合科學委員會下周三（27日）便會開會討論接種第三針疫苗的問題，若聯委會建議港人須接種第三針，則已完成接種科興的158.4萬人便可能要在短期內接種第三針，但即使如此，部分人接種第三針可能作用亦不大。

香港在本年2月26日開始疫苗接種計畫，到聯委會開會時，與接種第一劑的時間剛好相距8個月，與完成接種兩劑的時間亦相距7個月，而科興的研究數據顯示，第三針與第二針相隔6至12個月接種，效果沒有顯着差異。

科興過往的研究顯示，與第二針相隔28日至8個月接種第三針，抗體水平顯着升高，安全性良好；另外，第二、三針若相隔6、9和12個月接種，保護效果便沒有區別。發言人稱，綜合上述研究，第三針應與第二針至少相隔28天接種，在相隔6至12個月接種的效果沒有顯着差異。以此推論，在5月後完成接種科興的港人，接種第三針才可能受惠。

科興有向中國和全球近四十個國家及地區供應新冠疫苗，截至5月31日，科興已向上述地方提供超逾6億劑的疫苗，中國官媒6月公布有關數據時更聲稱，上述劑量已超出接種克爾來福(CoronaVac)疫苗的4.3億多劑，指科興疫苗正在踐行“全球公共產品“的使命。

另外，香港昨(18日)新增五宗武肺輸入個案，令累積確診人數增至12299人。新患者分別從英國、菲律賓、尼日利亞、加納和卡塔爾抵港，他們均已接種至少一劑疫苗，沒有病徵，但全部驗出印度變異病毒的L452R病毒株。