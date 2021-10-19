跨境理財通今開通 中港澳46家銀行投入 促進人民幣國際化

容許個人投資者買賣中港和澳門投資產品的「粵港澳大灣區跨境理財通」計畫，今(19日)早開通，中國內地、香港及澳門等地共有46家銀行成為首批開辦「跨境理財通」服務的金融機構，有部分銀行客戶今早已開設相關戶口，首批獲批的滙豐和中國銀行香港分行均認為，跨境理財通將進一步加快人民幣國際化進程；後者更指出，計畫同時有助提升香港國際資產管理中心的地位。

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滙豐香港財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如今早在服務開通時表示，估計初期會以由中國內地市民購買香港投資產品的「南向通」，其需求會較「北向通」多，因為香港有助內地投資者面向全球，以及內地開戶亦較方便。

根據監管機構公布，三地中，以深圳獲批開辦跨境理財通的銀行數目最多，有20家，大部份會開展「南向通」及「北向通」業務，但郵儲銀行深圳分行、東亞（中國）、大新銀行（中國）和星展中國只開展南向業務。

香港獲批的19家銀行，滙豐、渣打及中銀香港等發鈔銀行均上榜，當中，有6家開辦南、北向跨境業務，東亞、大新及星展香港只進行南向通業務。金融管理局總裁余偉文表示，由於此項業務容許維數眾多的零售投資者首次進行跨境投資，會密切留意運作情況，適時優化措施和更新提供服務的銀行名單。 澳門方面，獲批的銀行有7家，大部分是中資在當地的銀行，包括中國銀行澳門分行、交通銀行澳門分行、中國建設銀行澳門分行、廣發銀行澳門分行、招商永隆銀行澳門分行、中國工商銀行(澳門)，以及澳門國際銀行。