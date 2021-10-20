回應兩岸戰爭機率 陳明通：蔡英文任內都不會有事

台灣國安局長陳明通10月20日在立法院接受國民黨立委質詢時表示，兩岸在一年內發生戰爭的機率很低，“一、二、三年內，在總統蔡英文任內都不會有事”。

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據中央社報導，陳明通周三在接受國民黨立委、前主席江啟臣質詢時表示，美國總統拜登和中國國家主席習近平計畫年底前舉行線上峰會，但根據國安局情報，不會出現（美中）第四公報。國民黨立委陳以信提問，美國與中國間是否有不為人知的私下協議。

陳明通回答稱，根據國安局掌握的情報，基本上是沒有。他稱，但現在美中關係已經回不去了，雙方進行的是自由民主與專制競逐，因此國安局從結構面判斷及研析，雙方不會有第四公報。江啟臣提問，美國對台灣的“戰略模糊”策略是否改變，陳明通說，“安全戰略上很清晰，但政治議題上還是一貫模糊”。江啟臣問，這是台灣的解讀還是美方曾私下明確表示態度，陳明通對此指出，美方一直公開提到對台灣的支持“rock-solid”（堅若磐石）。

江啟臣稱，陸委會主委邱太三曾提到，現在兩岸是“准戰爭”布局狀態。他詢問陳明通目前兩岸的狀態是什麼、政府有無定調是否為“准戰爭”狀態。陳明通回應稱，“我不用這名詞，但尊重邱太三的看法”。報導指，陳明通提及，因為國安局是情蒐情研的單位，現在國際社會自由民主陣營對抗極權專制國家的態勢很明顯，在這系統下，台灣有很重要地緣政治關係，安全議題上美方也越來越清晰，甚至近期有三艘航空母艦來台附近，“這是二次世界大戰以來不曾有過的”。

陳明通稱，兩岸問題不是只有兩岸，是亞太崛起的強權挑戰既有的霸權，看問題不要過度集中在兩岸，而忘了全世界的布局。另就台國防部長邱國正日前表示，現在兩岸局勢是他從軍40年來最嚴峻的時刻，國民黨立委曾銘宗詢問陳明通，台灣是否近期就要面對戰爭。報導指，陳明通回答說，兩岸在一年內發生戰爭機率很低，但就怕有例如新冠疫情等突發事件，所以台灣要密切注意，如果沒有這個因素，“一、二、三年內，總統蔡英文任內都不會有事”。