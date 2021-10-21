何佩珊任海關關長 112年來首位女性出任

何佩珊創逾百年歷史，成為首位女關長，小圖為其局長丈夫曾國衛，但曾最教人矚目的是他受訪時身反的習近平肖像。

中國國務院今（21日）早公布，任命海關副關長何佩珊升任關長，接替退休的原關長鄧以海，是海關自1909年成立以來首位女關長，亦是歷來首位由紀律部隊晉陞至最高級別職位的女首長，與身為政制及內地事務局局長的丈夫曾國衛，齊齊成為中央任命官員。

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何佩珊的升任，從側面反映女性在香港公共事務中舉足輕重，根據行政長官林鄭月娥去年的說法，香港自1997年回歸以來，公務員團隊中的女性比例已從32%升至38%，而現任19位最高級別的常任秘書長中，女性佔了13位。

提名何佩珊出任關長的行政長官林鄭月娥就國務院的任命表示，服務海關三十年的何佩珊，具備管理和領導才能，深信她能帶領海關迎接挑戰。

何佩珊獲任命後，早上與海關的工會和協會代表會面，交代日後路向。當中，香港海關人員總會主席陳紹裘表示，今次是繼鄧以海之後，第二次由內部晉陞關長，而非像過往般由政務主任(AO)空降當關長，該會對此表示歡迎，望日後可以維持此做法，至於是否由女性出任，並不重要，只要是「有能者居之」便可，而何關長絕對有此能力，而她自當上助理關長後，一直與工會有緊密溝通，了解前線工作，並聲言日後會特別注重解決前線的需要，工會對此都表示歡迎。

現年53歲的何佩珊，1991年進入海關服務，2016年時，破格跳過總監督級別，直接晉陞為助理關長；2019年1月再晉陞為副關長，早前已有傳媒引述消息指，她會成為香港首名紀律部隊出身的「一姐」；而時任關長鄧以海被傳媒提問時雖沒有正面回應，但表示，港府一直按既定程序任命部門首長，但如出現女關長，將有利鼓舞同事士氣。

至於卸任關長鄧以海，林鄭月娥讚揚他工作成績卓越，祝願他退休後生活愉快。不過，未經證實的消息指，現年57歲的鄧以海，「極有機會」接替明年中退休的白韞六，接掌廉政公署。