侵入性乙鏈菌入侵香港 79人染7死 四成屬淡水魚群組 食客亦中招

香港在40日內錄得79宗侵入性乙型鏈球菌（下稱乙鏈菌）感染個案，當中7人死亡，而患者中有四成共32人屬群組爆發，半數人曾處理淡水魚，感染者已遍及不同地區和職業，更有食客吃生滾粥和魚腩粥後受感染。綜合專家意見指出，是次感染後的死亡率與文獻相若，但乙鏈菌導致爆發的情況相當罕見不尋常，促請當局追查受感染魚的源頭，否則難免有更多人受感染。

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衛生防護中心在接獲醫院管理局數據近廿天和經傳媒披露後才發出公告，指上月和本月10日分別錄得58人和21人感染乙鏈菌，較過去三年錄得每月介乎9至26宗個案以倍數增加。病者年齡介乎一個月大至96歲，主要病徵為敗血症、腦膜炎、化膿性關節炎或膿腫等。

中心又指，79宗個案中，32宗同屬血清三型基因序列型283（ST283），初步認為感染源頭相同，屬於群組爆發。當局調查後發現，該等病人曾經到訪荃灣一個街市及元朗雞地一間淡水魚批發公司，認為病人感染可能與處理未經烹煮的淡水魚時，手部帶有傷口或食用未煮熟的淡水魚有關。另外27宗的序列型與群組患者不同，人數與醫管局每月錄得的平均數字相若；而餘下的20宗個案則未有基因序列分析結果。

業界指，該公司供應香港八成半的淡水魚，而貸源絕大部分是中國內地，若以部分病人曾接觸的鯇魚計算，更是九成九來自中國。

至於群組爆發的32名病人，年齡介乎31至87歲，居於不同地區，當中兩人為食肆廚師、一人為兼職魚販，部分人報稱處理未經烹煮的淡水魚時手部有傷口。另外，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨在電台節目中表示，患者中亦有人懷疑食用生滾粥、魚腩粥受感染，部分個案較年輕，並非長期病患者，但病情嚴重，情況罕見，促靖港府追查懷疑受感染魚類的源頭，適時截斷供應鏈；在未找到源頭前，應主動在進口層面和街市查檢。

香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指出，乙鏈菌在產後婦女或初生嬰兒較為常見，但今次在30至40歲的壯年人士中出現，情況值得關注；此外，過往較少有人因進食而受侵入性乙鏈感染，懷疑該菌「變惡」。

不過，傳染病醫生林緯遜指出，高致病性的鏈球菌會令年輕、抵抗力強的人受感染，但亦認為是次多人受感染屬不尋常，因為乙鏈菌鮮有爆發，近例是新加坡在2012年曾有類似大型爆發，當時有三百人受感染，在發現與事件與淡水魚有關後，新加坡政府禁食淡水魚魚生，個案便大幅滑落。死亡率方面，他指出，文獻記載是介乎6.5%至11%，視乎患者本身的抵抗力，而香港79名患者中有7人死亡，死亡率為8.8%，與文獻紀錄相若。

綜合政府和醫生建議，市民進食海鮮時必須煮熟，包括生滾粥；生熟食物要分開不同砧板處理；有傷口應先包紮及戴上手套後才觸碰海鮮。