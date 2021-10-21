澳洲指為滲透干預 親中商人黃向墨以別名當選選委 助北京推愛國者治港

澳洲和英國傳媒報道，中澳貿易戰期間被懷疑是中國共產黨影響力人士、遭澳洲政府首次引用《反外國干政法》來取消其居留權的中國富商黃向墨，原來已改用「黃暢然」為名，以「等額選舉」的方式成為香港的選舉委員，日後可能晉身為立法會議員，並有權在特首選舉中投票和提名立法會議員參選人。

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由北京為香港製造的新選舉制度，選委會權力大爭，但從組成上已令北京可直接或間接控制的席位已有500個，佔1500人的選委會的三分之一，而一些親建制報章更估計，計及過往一直緊跟北京意向投票的功能組別選民，北京的影響力可以高達900人，當中，新增的基層社團、同鄉社團便是北京的「鐵票、來源之一，而黃向墨便是在上月中旬循第三界別的「基層社團」出選，並以59人爭59個議席而自動當選為選委。他在參選文件中的「政治聯繫」留空，沒有填寫任何東西；而在「選舉信息」一欄，則寫上「支持落實『愛國者治港』 推動『一國兩制』行穩致遠」，調子與北京一致。

不同的是，根據澳洲的《悉尼晨鋒報》(The Sydney Morning Herald)和《墨爾本世紀報》（Melbourne Age Newspaper）以及英國《衛報》20日報道，黃今次是以黃暢然之名參選，而不是在澳洲為人所熟知的黃向墨。

根據中國的「天眼查」、天下潮商網等網頁，他2006年成立深圳市玉湖投資發展有限公司時，用的名字是「黃向墨」，但在2016年更改「深圳市玉湖投資集團有限公司」的公司資料時，他的名字已變成「黃暢然」，並把「公司法定代表人」由「黃暢然」改為「黃潔明」，至於「黃暢然」與「黃潔明」是同一人抑或是兩個人，則無從分曉。可以肯定的是，他在2017年6月澳洲總理下令嚴查華商捐款前，他已曾使用黃暢然這個名字，但他當時仍以「黃向墨」之名“強烈抗議”任何暗示他把捐款與外交政策結果扯上關係的報道，他其後發起誹謗訴訟，部分傳媒為此作出更正或賠償。

澳洲傳媒報道，黃向墨是澳洲華人富商，亦是「澳洲中國和平統一促進會」的榮譽會長，該組織多次被指和中共有關。另外，黃向墨曾被澳洲稅務局起訴追繳8120萬澳元的稅款和5930萬澳元的利息和罰款，他被取消居留權之前，至少向工黨和聯盟黨捐贈至少270萬美元，被指是希望暗中影響澳洲政治，傳媒例證之一是工黨參議員鄧森（Sam Dastyari）2017年在他舉辦的中文媒體記者會上表明支持中國政府在南海的行動，與他所屬的工黨立場不同，鄧森最後請辭。到了2018年年底，澳洲安全情報組織開始調查黃向墨。

澳洲議會其後通過兩項反外國干預的法案，分別是「國家安全立法修正案（間諜活動及外國干預）法案」和「外國影響力透明化法案」，以防外國代理人影響內政。黃向墨否認自己為中國代理人，但澳洲政府用他「開刀」，引用反外國干預法案取消其居留權，並拒絕他的入籍申請。