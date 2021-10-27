布林肯：鼓勵所有聯合國成員國加入我們，支持台灣在聯合國的參與

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10月26日發表聲明稱，“台灣已經成為一個民主成功故事。它的模式支持透明、尊重人權和法治——這些與聯合國的價值觀一致。”他表示，“我們與很多聯合國成員視台灣為一個寶貴夥伴及可信賴的朋友。”布林肯發表聲明的一天前恰逢聯合國大會第2758號決議通過50周年。

廣告 繼續瀏覽後續

布林肯在聲明中寫道，“台灣已經成為一個民主成功故事。它的模式支持透明、尊重人權和法治——這些與聯合國的價值觀一致。台灣是全球高科技經濟的關鍵，並且是一個旅行、文化和教育的樞紐。我們與很多聯合國成員視台灣為一個寶貴夥伴及可信賴的朋友。”

布林肯稱，“在國際社會面臨眾多前所未有的複雜和全球議題之際，至關重要的是，所有利益相關者都能協助解決這些問題。這包括生活在台灣的2400萬人民。台灣有意義地參與聯合國系統不是一個政治議題，而是一個務實議題。”

布林肯稱，“過去50年來絕大多數時間裡台灣大力參與特定聯合國專門機構的事實，正是國際社會珍視台灣貢獻的明證。然而，近來台灣未被允許對聯合國的工作做出貢獻。儘管每年有數以千萬計的旅客經過它的機場，台灣在國際民航組織(ICAO)每三年一次的大會中卻沒有代表。儘管我們可以從台灣對COVID-19大流行病做出的世界級的響應中學到許多，台灣卻不在世界衛生大會中。”

布林肯稱，“來自全世界各地的公民社會成員每天都在參與聯合國活動，但是，台灣的科學家、技術專家、商務人士、藝術家、教育者、學生、人權倡導者以及其他人士卻被阻止進入並參與這些活動，僅僅是因為他們所持的護照。”

布林肯稱，“排除台灣破壞了聯合國及其相關組織的重要工作，所有這些工作都能從台灣的貢獻中獲益良多。我們需要運用所有利益相關者的貢獻來解決我們的共同挑戰，因此，我們鼓勵所有聯合國成員國加入我們，支持台灣在所有聯合國系統及國際社會的大力和有意義的參與，並符合我們在《台灣關係法》、三個聯合公報和‘六項保證’指導下的‘一個中國’政策。”

據悉，美國國務院官員上周曾指控說，“中華人民共和國不當使用2758決議來排除台灣的國際參與。”1971年10月25日在第26屆聯合國大會會議上，大會以76票贊成、35票反對、17票棄權的結果，通過由阿爾巴尼亞等23個國家聯合提出的關於“恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題”的A/L.630決議草案及1、2號附加文件。

最終，大會通過的決議稱，“考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的，承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會五個常任理事國之一。”

決議決定，“恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去。”