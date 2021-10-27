歐洲議會的一個議員代表團據報下周將訪台

據《南華早報》10月27日獨家報導，歐洲議會多名議員將在下周前往台灣訪問，正值歐洲議會議員希望推動與台灣的合作。

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報導引述熟悉這一行程的多個消息來源稱，歐洲議會的一個小型代表團計畫在下周初赴台，與台政府官員進行高級別會晤。據悉，領導代表團的是來自法國的歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphael Glucksmann）。他長期關注維吾爾族人的人權問題，在今年3月歐盟制裁中國官員後成為被中方實施反制的10名歐洲人士和4個實體之一。

報導稱，此行正值兩岸關係高度緊張，歐盟與中國更廣泛關係的微妙時刻。由於 “安全風險”，歐洲議會的相關工作人員已宣誓對細節保密，甚至收到電子郵件，要求他們在行程結束前不要討論此行。一份邀請函顯示，11月3日台灣外交部政務次長曾厚仁將主持晚宴，接待歐洲議會“外國干涉歐盟所有民主進程，包括虛假信息問題特別委員會” (INGE)。

該特別委員會主席是格魯克斯曼，它成立於2020年6月，目的在對應外國對歐盟及成員國民主制度的干預，包括虛假消息、網路攻擊等。歐洲議會上周曾高票通過了首份建議性“歐盟-台灣政治關係與合作”報告。

就這一最新消息，中國駐歐盟使團發言人通過推特表示，“歐洲議會是歐盟官方機構，下設委員會如派出議員訪問台灣將嚴重違反歐方對奉行‘一個中國’政策的承諾，損害中國核心利益，破壞中歐關係健康發展。我們將根據事態發展作進一步的反應。”