台灣四項公投1218舉行藍綠兩黨即起對決

台灣定12月18日舉行公民投票，這是台灣第一次不和選舉在同一天舉行的公民投票，共有「反萊豬」和「公投綁大選」等四個公投議題，投票率的高低，將直接影響公投的結果，也代表蔡英文的重大政策是否會被民意推翻，因此受到各界高度矚目，藍綠兩陣營即起展開對決。

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這次台灣四大公投題目是：反萊豬公投、公投綁大選公投、護藻礁公投，以及重啟核四公投。

前兩項公投案是由國民黨所提出，「反萊豬」的意思就是要反對含有萊克多巴胺的美國豬肉進口到台灣。蔡英文在野時用「反萊牛」強烈攻擊執政的國民黨，當了總統後，立場卻180度大轉彎，直接開放美國萊豬進口，國民黨希望透過公投，扭轉允許萊豬進口的政策。

至於「公投綁大選」原本是民進黨歷來全力推動的政策，意思是，公民投票應該和總統選舉同一天舉行，才能讓直接民意得以彰顯。但蔡英文上台後卻又180度大轉彎，透過立法院修法，讓公投可以和選舉脫鉤，國民黨則主張應該恢復「公投綁大選」。

民進黨第一場公投說明會昨天在桃園登場，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌除高喊投下「四個不同意」之外，更將相關責任推給國民黨；蔡英文說，核四封存是前政府馬英九任內，第三天然氣接收站是國民黨規畫的，當時沒把藻礁保育納入，美豬是幾位總統都想解決卻解決不了，影響台灣對外經貿布局，並說「公投沒有哪一個政黨輸贏的問題」，不能讓國家未來被政黨利益綁架。

蘇貞昌則把四項公投說成是，國民黨與親中勢力唱和，用公投來亂台灣」，他要求支持者努力阻止中國想做的事，台灣才不會被國民黨亂下去。

國民黨的公投宣傳也從昨天起跑，黨主席朱立倫表示，這場公投是全民對民生議題表達意見，是人民對執政黨投下的「不信任票」。

他說，民進黨在野時曾說「全民推公投，才是愛台灣」，如今卻說「公投如果通過就是害台灣」，面對這樣雙重標準、不顧民意的政黨，國民黨基於護民主、保民主，與全民站在一起，展現民眾的聲音。

朱立倫將在明天宣布啟動全台1218場公投宣講，昨晚起，國民黨在總統府前廣場展開夜宿凱道活動，搭台演講，連續49天，要讓蔡英文聽見人民的聲音。