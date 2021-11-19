美國報告：中共侵颱風險高但非不可能 籲增威攝力及減中美經濟關係 中方斥誹謗

美國國會的美中經濟與安全審議委員會的最新年度報告認為，處於自信和恐懼這矛盾心態中的中國，未來恐怕會更加強勢，而中國已具備或接近達到初步犯台的能力，在其國家主席習近平要留下政治遺產的情況下，北京政府短期內武力統一台灣雖是高風險，但仍有可能發生，建議美國強化威懾可信度，並加強對台軍售。商業上，報告建議，美國採取更積極的措施減少與中國的商業關係，包括限制美國在華投資，以及限制投資者購買在美上市的中概股的能力。

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在北京，中國外交部發言人趙立堅昨(18日)午回應時表示，上述報告充斥虛假信息和惡意誹謗，反映該委員會對中國的無知和偏見，既干涉中國內政，亦損害了中美關係。他呼籲美方有關機構摒棄冷戰零和思維及偏見，「多栽花，少栽刺」，多做有利於促進中美互信與合作的事。

在美國總統拜登與中國國家主席習近平周一舉行視頻會談以紓緩兩國的緊張關係後兩日，美中經濟與安全審議委員會(U.S.-China Economic and Security Review Commission)發表這分長達五百多頁的年度報告，突出日益強勢並想改變自由世界秩序的中國，對被指正在走下坡的美國形成的挑戰及美國應對之道。

報告指出，根據中國的說法，中國已全面建成小康社會，世界呈現「東升西降」的格局，但這套勝利者之言的背後，中國其實面對內憂外患，內有債務問題、收入不均、人口老化、政治不團結，外有國際上的多國抵制。但為了維護自信，北京領導人更加不惜威脅會使用維護國家安全的機器，包括加大對香港、新疆及西藏的打壓，並以經濟手段對抗西方批評；又加強對經濟的干預。美中經安會主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew）分析，中共愈來愈好鬥，而且不能容忍來自國內外的批評，深怕這些批評會削弱中共的勝利者故事。

台海危機是今年的重點議題，報告指出，中國對台灣的壓迫日漸增加，加深了潛在的軍事危機，而解放軍現已具備或是接近具備侵台的初步能力，但短期內武統台灣，對中共來說仍是高風險的選擇，因為解放軍侵台的聯合作戰能力尚有不足，包括侵台必須具備更尖端的網絡攻擊、飛彈打擊和封鎖能力，能削弱並孤立台灣防禦能力，以及能夠阻止美國干預的反介入能力。

不過，報告同時警告，對中共領導人來說，侵台不是軍事問題，而是一個政治問題，基於習近平對風險的承受度比較高，又想要留下政治遺產，故中共仍有可能不顧美國，直接攻擊台灣。

報告呼籲國會短期內加強美軍在台海兩岸和印太地區的威懾力，包括增撥資源在印太地區部署大量反艦巡航導彈和彈道導彈，加強印太司令部在南中國海和東中國海的情報監測和監控能力等。報告警告，一旦解放軍成功侵台，將破壞印太地區國家對美國提供安全保障的看法，亦會為中國成為亞洲的主導力量奠定基礎，而美國的在亞洲的影響力將會減弱。