遠東集團遭重罰國台辦稱不能吃飯砸鍋陸委會研議反制

遠東集團旗下紡織、水泥等事業在中國大陸遭重罰，國台辦更暗示裁罰與政治問題有關。台灣陸委會指出，中共此舉製造寒蟬效應，干擾台商企業經營及台灣民主體制運作，將研議適時採取必要反制與防範措施。

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中國大陸22日傳出消息，遠東集團旗下亞泥與遠東新世紀，因環保、消防安全及稅務工商等部分項目不符規定，被中國執法部門開罰，罰款合計人民幣8862萬元。

當天晚上國台辦答覆媒體詢問說，遠東集團在上海、江蘇、江西、湖北、四川等地的化纖紡織、水泥企業存在一系列違法違規行為，有關部門依據國家法律法規對其採取罰款、追繳稅款、限期整改等措施，並收回該企業閑置建設用地。查處違法違規的工作仍在繼續。

國台辦還說，中國大陸歡迎、支持台胞與台企赴大陸投資發展，將繼續依法保障台胞、台企的合法權益，但「絕不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，干吃飯砸鍋的事。」暗示查處與政治有關。

台灣陸委會23日晚間嚴厲譴責中國，指中國以政治理由，恫嚇威脅台商，最近更加大操作「台獨金主」清單，片面認定並採取懲戒措施，製造寒蟬效應，干擾台商企業經營及台灣民主體制運作。

陸委會說，如果對岸不顧兩岸關係、意圖破壞台灣的民主自由、製造對立不安，將依事態發展，研議適時採取必要反制與防範措施，以確保國家安全與民眾權益。

陸委會並提醒台商，大陸整體投資環境因各項強化監管措施以及政治干擾，投資經營風險日增，台商應認清事實，投資布局宜作長遠規畫。

遠東集團對裁罰虛心接受，並稱已着手改善；強調營運一切正常，也沒有對財務造成重大影響，遠東新股價昨天下跌1.37%、亞泥跌1.34%，沒有出現大幅波動。

據了解，此次相關查核早在年中就已經進行，也並非針對單一企業，但大陸官媒僅點名遠東集團報導後，針對性變得十分強烈，引發台商與上市公司高度關注。更有不少台商擔憂，若大陸方面還有更大動作，上市企業可能不分藍綠都遭波及。