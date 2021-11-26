蔡英文向美眾議員訪團透露明年一月退輔會將派員長駐華府

台灣總統蔡英文今天(26日)接見來訪的美國國會議員訪問團時表示，這幾年在退伍軍人事務上，台美合作非常密切，明年一月開始，台灣的退輔會將派員常駐華府，增加包括就業輔導、醫療和長期照護的交流。

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美國眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）率領17人訪問團，在19日出發訪問日本、韓國後，昨天深夜搭乘行政專機抵達台灣。團員包括民主黨眾議員歐瑞德（Colin Allred）、絲拉金（Elissa Slotkin）、潔卡珀絲（Sara Jacobs），以及共和黨眾議員梅絲（Nancy Mace）和相關的幕僚。

台灣總統府發言人張惇涵透露，訪問團的成員涵蓋民主、共和兩黨，都積極支持台灣的國際參與，希望這次台美雙方就台美關係、區域安全等各項重要議題能有深度交流。

訪問團今天上午前往總統府會見了總統蔡英文，蔡英文說，台灣進一步開放美豬進口後，台美睽違5年啟動的「台美貿易暨投資架構協議」對話平台(TIFA)，為雙方夥伴關係奠定更堅實基礎。

她還說，雙方政策方向穩定，更能增加互信往來，台灣有決心解決困難的貿易問題，更希望透過TIFA，和美國一起推動雙邊和區域及全球的貿易進程。

在區域情勢上，她說，台灣也會和美國強化合作，捍衛共享價值，確保區域穩定和平發展。蔡英文也感謝訪賓在感恩節時期專程訪台，展現台美如同家人般的情誼。

高野致詞時說，雖然這是今年美國國會議員到台灣的第三個訪問團，看到台美一同面對疫情有很大的進展，相信未來美國官員訪台會變成常態。

高野指出，這次來台是要提醒夥伴與盟友，在經過兩個艱困年頭之後，對於自由安全印太區域的承諾與共同責任，是前所未有強健。

他強調，在蔡總統的執政下，台美關係堪稱10多年來最穩健。美國對台灣的承諾堅若盤石、不斷深化，台灣不但是民主的成功故事、可靠的夥伴，更是世界上一股良善的力量。

一起拜會蔡英文的密執安州眾議員絲拉金在推特透露，他們訪問台灣的消息昨天傳出後，她的辦公室就接獲中國大使館很不客氣的訊息，要她取消這趟行程。

但她說：「汽車製造業所需芯片的最大供貨商在台灣，所以供應鏈問題絕對會在議程中。」

據了解，中國駐美大使館給絲拉金的信里說，強烈敦請議員立即取消原定造訪台灣的計畫，不要支持、慫恿「台灣獨立」的分裂勢力，以免對中美關係、台灣海峽的和平穩定造成巨大傷害。