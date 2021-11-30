中港口岸設票站容居陸港人投票 評論轟不公平、難防舞弊

為方便常居中國內地的數以十萬計香港居民在新的立法會選舉中投票，港府決定在三個口岸設置封閉式管理的票站，讓預先登記的港人可以毋須隔離檢疫而在投票後返回中國，名額11.1萬個，整個過程不設公眾監察。學者和評論員批評，有關做法對身居海外的港人不公平，港府亦難以監察選舉是否有舞弊行為，即使中國公安願意配合，亦難以執行，在選舉安排上，未臻「完善」。

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有關質疑在港府研究上述安排時已有評論指出，評論更指，港府欲藉此推高選舉投票率，但港府繼續推行，政制及內地事務局長曾國衛昨(29日)在簡介新措施時，否認藉此推高投票率，純粹是為了滿足在中國的香港選民要求，方便他們免檢疫投票。翻查公開數據，現時估計的直選投票率介乎兩成至四成之間，較上屆選舉的投票率58.28%低。

根據香港統計處的最新調查，截至去年年底，通常逗留在廣東省的香港居民有55.8萬人，當中屬「居港人士」(即在粵逗留至少6個月，但仍是香港永久居民者)的，只有68200人。後者的定義較接近香港選舉條例中的選民定義，即「通常在香港居住」的要求，但曾國衛被問及在中國居住的港人如何符合選民定義時，只強調不能一刀切指居於中國者便不具投票資格。

港府昨午公布，下月19日立法會選舉日，會在香園圍、羅湖，以及落馬洲支線等三個邊境管制區設立投票站，方便身在中國的地區直選和功能組別選民投票，選委會界別不適用。有關選民須先以個人資料在網上登記，並有合格的健康碼和陰性核酸檢測報告，方可入站投票。屆時，只有登記選民、候選人或代理人，以及參與選舉工作的人士外，其他所有人均不得進出管制站投票站範圍，亦不設公眾觀察點票的安排，以免增加疫情風險。

對於新措施，候選人胡健華質疑為何不處理身處外國的香港選民的問題，稍後決定是否提出司法複核或選舉呈請；不過，更多候選人關注無法接觸身居中國的選民、無能力派代理人到口岸監票等問題，促港府確保「公平」。

在部分候選人無法接觸居於中國的選民之際，有人已在內地組織選民投票。居住在東莞的香港商人黃先生接受香港電台訪問時說，歡迎新安排，並指當地數月前已組成「內地港人聯誼會」，計畫當天專車接送選民往返投票站，已知他所在的橫瀝鎮有60至70人會前往投票，而隔鄰的常平鎖更有300人。

至於會否有人在專車上「教導」選民投票以致觸犯選舉條例，現職大律師的前廉政公署執行處總調查主任查錫我今早在炮台節目中表示，廉署難以監察和調查。他解釋，香港當局在大陸沒有執法權，即使大陸公安願意協助，但前提是廉署能夠到大陸搜證並掌握資料，然後向公安提供資料以要求協助調查，但現況是做不到；此外，大陸執法人員亦不熟悉香港的選舉條例，想協助亦無法進行。故從選舉安排而言，「實在未完善到」。

中文大學政治與行政學系副教授馬岳亦擔心，港府難以監察在大陸的選舉活動，即使《選舉（舞弊及非法行為）條例》有域外管轄權，但執行一定有困難，會令人質疑選舉公平性有否受損。浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛更批評當局不讓傳媒和公眾監察點票是剝奪了第四權，指當局若可安排代理人或候選人進入口岸票站前做檢測，理論上，傳媒亦可作同樣安排。

全國人大常委譚耀宗則形容新措施是「相當好的辦法」，而11.1萬個名額亦屬合適，稱這是考慮了管制區票站的承擔能力後作出，認為港府考慮周全，努力做好新嘗試。