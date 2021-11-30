廉署通緝呼籲杯葛選舉者 又指問「投白票」意向的民調「不排除」犯法 反被指助推杯葛

港府把煽惑其他人不投票或投無效票列作非法行為後，廉政公署通緝兩名在海外呼籲港人在新立法會選舉中不投票、投白票或廢票的泛民主派人士許智峯和丘文俊；而廉署署長白韞六更揚言，一個發現有過半數選民不會去投票的民意調查「不排除」犯法。不過，被通緝者「感謝」港官協助呼籲港人杯葛選舉，而負責民調的機構亦表明，會繼續進行選民意見調查。

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為防經北京制訂的香港選舉被杯葛，港府修訂《選舉（舞弊及非法行為）條例》，訂明在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票屬違法行為。負責執行此例的廉政公署昨(29日)公布，已獲裁判官簽發手令，通緝已離港的立法會前議員許智峯和沙田前區議員丘文俊，指二人在今年10月30日至11月29日期間藉公開活動，即分別在社交媒體專頁展示帖文，煽惑市民在立法會選舉中投白票及不投票，分別面對四項及八項涉及違反上述條款的控罪。

去年底因棄保潛逃而被香港警方通緝、現時身處澳洲的許智峯，昨晚在臉書回應，重申投白票、廢票或不投票均是市民的合法權利及自由，「在全世界自由國家中，呼籲、行使這項自由均是合法行為，唯獨香港政權以刑事法律禁止，只反映暴政對人民的怯懦，草木皆兵」。他又說，通緝令軟弱無力，莫說要把他緝拿歸案，連刪除他的「煽動」帖文也未能做到。他認為，通緝令唯一效果是協助宣傳，「市民在投票日，應該非常清楚要怎麼做了」。

現時身處英國、曾於本月兩度發文指香港人應該「不參選！不投票！」的丘文俊，先是在臉書以「哦。」作為回應，其後發表與許智峯相若的論調，並明確感謝廉署發出通緝令，指這是「協助呼籲：香港人杯葛選舉，不投票！」 又呼籲身處香港者不要轉載和分享。

與此同時，經建制派人士和親北京傳媒狙擊曾就選民投票意向進行的民意調查後，廉政專員白韞六昨接受親建制傳媒無線電視新聞部專訪時表示，無法排除有關民意機構違法的可能，因為未知民研尚未發表的數據中會否含有關於煽惑他人不投票或投廢票，須全盤考慮；若有，便是違法。

香港民意研究所於本月26日發表一項網上民調結果，發現回應的5496人中，有53%受訪者反對新的立法會選舉，支持的只有31%；當被問及投票意向時，有35%受訪者表明不會在12月19日的立法會選舉中投票，另有8%表示「投白票/廢票」，聲稱會去投票的有30%，而未決定的則有27%。

中國全國僑聯副主席盧文端昨日在《明報》撰文，不點名地指有機構近期進行有關市民投白票意向的調查，認為是「使用有目的、結論先行的民調干預選舉」。

對此，香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，民調設計問題時，答案須包含所有可能，包括投白票或廢票，民調只是如實記錄受訪者意向，強調沒有呼籲別人投白票，批評建制派的指責是「亂扣帽子」。他又說，民研會繼續進行選民調查，下次結果將於本周五發布。