尼加拉瓜再度宣布與台斷交台呼籲國際正視中國擴張掠奪行徑

尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）9日宣布，斷絕與台灣外交關係。台灣外交部也立即發表聲明，宣布即日起終止與尼國外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，撤離大使館及技術團人員。

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尼加拉瓜與台灣斷交的原因，奧蒂嘉解釋說，由於「台灣是中國領土不可分割的一部分」，尼加拉瓜承認世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府。

這是尼加拉瓜第二次與在台灣的中華民國政府斷交，兩次相隔36年，而且兩次斷交都是在奧蒂嘉擔任總統時做成的決定。這次尼加拉瓜再度轉向後，台灣的邦交國剩下14個。

台灣總統蔡英文表示，台灣民主越成功，國際支持越強，來自威權陣營的壓力也會越大，但無論外交施壓，或文攻武嚇，都不會改變台灣堅持民主自由，堅持走向世界，堅持參與國際民主社群的決心和努力。

台灣陸委會也發表新聞稿強烈譴責中國大陸，陸委會說，中共當局以金錢利益惡意強奪邦交國，粗暴打壓台灣的國際交往與生存空間，破壞台海和平穩定基礎。對於對岸一再惡意挑釁，政府將堅定捍衛國家主權尊嚴與民主自由，台灣更不會屈服妥協。

陸委會指出，北京方面以「一個中國原則」謬論、加大對台外交軍事打壓與經濟脅迫，威逼台灣屈從其錯誤政治主張，更反映出其面臨內外部治理困境下，藉此惡劣行徑轉移焦點並打擊民主台灣的決策誤判，勢將面對嚴重的反噬後果。

陸委會強調，北京當局是兩岸關係與區域安全的破壞者，必須立即停止挑釁愚昧作為。中華民國是主權國家，台灣從不是中華人民共和國的一部分，台灣人民只會更加團結，絕不可能接受其任何圖謀不軌的主張。

陸委會並呼籲國際社會正視中共正在進行的戰略擴張與掠奪行徑。

尼加拉瓜今天清晨宣布與台灣斷交後，尼國政府代表團隨即在天津與中國舉行會談。中國外交部隨後宣布，兩國已簽署恢復外交關係的聯合公報。