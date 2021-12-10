港府給人權日的禮物：拘7名網上呼籲者

今天是國際人權日，香港警方和廉政公署在這個呼籲世人關注人權的日子的前夕，拘捕七名在網上轉發或呼籲港人在立法會選舉中投白票或不去投票的網民，令因涉嫌煽惑他人不投票或投白票的市民增至十人。昨天被捕的其中四人，還呼籲港人杯葛港府的防疫政策和參與罷工、罷課、罷市等「三罷」以及使用暴力進行破壞，被指觸犯兩項煽惑他人犯法的罪名。

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根據由人權和法律專家商訂、平衡國家安全和言論與信息自由的《約翰內斯堡原則》，當局不能制裁和限制一個人的言論和信念，若因國家安全而須限制或懲處言論自由時，必須證明有關言論「有意」並「很可能」引發實時暴力，而有關言論與暴力事件之間有直接和實時的關聯。有關拘捕行動似難令人信納符合上述原則。

廉政公署昨(9日)天拘捕年齡介乎22至57歲的兩男一女，指他們轉載在海外的民主黨前立法會議員許智峯呼籲選民投白票的帖文，涉嫌觸犯新修訂的選舉條例中禁止煽惑他人在選舉中「不投票或投無效票」的條文。把上述三人計算在內，因轉載許智峰相關帖文而被廉署拘捕的人增至六人。

港府5月下旬通過修改選舉制度的條例草案，當中包括禁止在選舉期間呼籲選民投白票及廢票，有評論指這是免令由北京主導的新選舉制度的首場選舉出現令人尷尬的低投票或廢票偏多等尷尬局面。負責執行《選舉(舞弊及非法行為)條例》的廉政公署上月底獲法庭發出手令，通緝身處海外的許智峯和丘文俊，指二人在網上呼籲其他人在本月19日的立法會選舉投票日中投白票或不去投票。其後又拘捕三名轉發帖文的香港市民。

警方：鼓吹以未經批准集結去抵制屬犯法

另一方面，警方昨晚公布拘捕兩男兩女，指他們上月中在Telegram開設群組，發放反對港府擴大使用「安心出行」政策、鼓吹不接種疫苗和杯葛立法會選舉的信息，以及宣傳和呼籲市民在上月20日和本月19日參與未經批准集結及「三罷行動」，又以「裝修」或「裝飾」等字眼呼籲市民使用暴力，涉嫌觸犯煽惑他人參與未經批准集結及煽惑他人刑事毀壞而被捕。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信表示，呼籲市民不接種疫苗並不違法，但被捕者涉嫌鼓吹市民參與「三罷」的非法集結方式以達到杯葛目的，便觸犯了煽惑他人刑事毀壞的罪名，但他承認，暫時未有證據顯示被捕人有指定的破壞目標。

警方又說，前天拘捕的四名年齡介乎29至42歲人士，分別報稱無業、媒體製作、網媒記者及家庭主婦，至昨晚仍被扣查。據不同傳媒引述，其中一名30歲的被捕人是網媒Free HK Media創辦人兼記者的姜嘉偉。涉事群組現有五百多人訂閱。行動中，警方檢獲9部手機及1部計算機。

其中兩人為群組管理員，其餘兩人則為涉及發表煽動他人犯法言論的成員。 根據法例，「煽惑他人參與未經批准集結」及「煽惑他人刑事毀壞」，最高分別可被判處監禁5年及10年。