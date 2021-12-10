港府設學院訓練公務員 指須尊重中共理念 評論指脫離「一國兩制」更遠

一向強調政治中立的香港公務員，隨着首個公務員學院掛牌運作，日後將會被加強了解「一國兩制」方針下香港特區與北京中央的關係和中國憲法，以及對《港區國安法》的培訓。特首林鄭月娥在學院開幕禮上更表明，作為香港政府公務員，特別是處於領導位置的官員，必須尊重和認識中國共產黨的理念和精神。

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身兼香港中文大學歷史系客席教授的時事評論員林和立向本台指出，「尊重」一詞在中國有特別含意，比一般了解的respect多了「遵守」和「實行」的意思，林鄭月娥的說法，似乎包括公務員須接受和實行中共政策的意思，是進一步脫離「一國兩制」和政治中立原則，亦背離香港《基本法》訂明「公務人員應根據其本人的資格、經驗和才能予以任用和提升」的原則；而明確要求公務員尊重某一政黨，莫說不符中國仍屬多黨執政國家的官方說法，亦非現代文明政府所為。

公務員學院的開設在2017年提出，並已在九龍東撥地興建，預期2026年落成，但在反對修訂條例運動後，港府明顯要加快公務員的培訓工作，尤其是有關中國方面的，結果，公務員事務局在港島區的北角政府合署撥出三層樓層作學院的臨時院址，但院長的招聘工作才剛開始，明年上半年才到任，學院便在昨(9日)午舉行成立典禮。林鄭月娥在主持成立典禮時表明，港府過去雖在中國大學的協助下，安排課程讓公務員了解中國內地的發展，但香港過去數年面對的「嚴峻挑戰」，清楚說明在培訓公務員的國家觀念和對國家發展的認識方面，仍大有完善的空間。

她認為，要令「一國兩制」行穩致遠，公務員必須正確理解由中國《憲法》及香港《基本法》確立的特區憲制秩序，貫徹落實「愛國者治港」原則；故此，學院首要任務是加強公務員對「一國兩制」方針下特區與中央的關係、憲法、基本法和《港區國安法》的培訓，使公務員增強自覺維護國家安全的意識。她又要求學院為公務員安排更多培育正麵價值觀和態度的機會。

另外，國務院港澳辦副主任張曉明和中央政府駐港聯絡辦公室副主任陳冬分別透過視訊和現場致辭時均呼籲香港公務員要勇於擔當和愛國，當中，張曉明更引述中國國家主席習近平的話作寄語：「一寸丹心唯報國」、「為官避事平生恥」。