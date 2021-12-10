蔡英文：堅持民主自由的決心不變 朱立倫：尼加拉瓜政府背信忘義

尼加拉瓜政府12月9日發表聲明，宣布與台灣斷交。10日，尼中兩國宣布相互承認並恢復大使級外交關係。台灣總統蔡英文表示，台灣的民主越成功，國際的支持越強，來自威權陣營的壓力也會越大，但不因此改變台灣堅持參與國際民主社群的決心跟努力。中國國民黨主席朱立倫稱，“國民黨再次呼籲兩岸應該以對話代替對抗，用善意交流取代惡意傷害。唯有對話交流，相互尊重才能提升善意化解兩岸間的隔閡。”

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據悉，中國同尼加拉瓜政府代表團周五在天津舉行會談。雙方代表當天簽署了《中華人民共和國和尼加拉瓜共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。兩國政府決定自公報簽署之日起相互承認並恢復大使級外交關係。至此，台灣邦交國數量降至14個。

據中央社報導，蔡英文當天在出席活動時表示，“尼加拉瓜斷交的決定涉及複雜的國際政治及兩岸的情勢。”她稱，“我要告訴國人同胞，台灣的民主越成功，國際的支持越強，來自威權陣營的壓力也會越大；但是我們都堅信，無論是外交施壓或者是文攻武嚇，都不會改變我們堅持民主自由、堅持走向世界、堅持參與國際民主社群的決心跟努力。”

蔡英文稱，“多元民主是台灣社會的特色，會持續強化台灣的民主量能、提升台灣的民主韌性，今天在此共同見證原住民族委員會成立25周年，這即是台灣民主自由多元的重要象徵。”

朱立倫通過臉書寫道，“今晨獲悉尼加拉瓜共和國宣布與中華民國斷交，中國國民黨與全體國人同感痛心、遺憾，但面對風雨，我們一定要堅強起來，更要堅定捍衛中華民國主權尊嚴與2300萬同胞的安全與繁榮。”

朱立倫稱，“尼加拉瓜政府背信忘義，不顧台灣長期的協助與支持，令國人深感憤怒。中共長期謀取我國邦交國、持續打壓我國國際空間，我們深感遺憾。對於任何破壞台海和平、傷害台灣人民情感的作為，本黨絕不接受。”

朱立倫稱，“國民黨再次呼籲兩岸應該以對話代替對抗，用善意交流取代惡意傷害。唯有對話交流，相互尊重才能提升善意化解兩岸間的隔閡。國民黨堅定捍衛中華民國的立場絕不改變，國民黨會堅定地與愛好自由民主的台灣人民及國際民主社會站在一起。”

台北市長柯文哲另在接受媒體提問時說，台灣不會因為斷交1、2個國家就不存在，“這種東西見怪不怪了”。他說，“難道你的存在要一個尼加拉瓜來肯定嗎？”