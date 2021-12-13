收緊：澳門增設國安事務及技術顧問 中聯辦主任行監督之責 防外國干預

澳門政府今(13日)早刊登公報，在維護國家安全委員會內增設國家安全事務顧問和國家安全技術顧問，明日起生效。根據新華社報道，國安顧問將由北京的中央政府駐澳門聯絡辦公室主任博自應出任，與香港看齊；至於新增的三名國安技術顧問，同樣由中聯辦官員出任，以協助國安顧問「監督、指導、協調和支持」澳門國安委的工作，以「完善」相關法律制度和執行機制。

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澳門的維護國安工作較香港開始得早，在香港未就有關國家安全的基本法第23條立法前，澳門已於2009年通過相關法例；並於2018年9月已成立維護國家安全委員會，澳門行政法務司司長張永春談及北京的中央政府的相關批覆時表示，澳門維護國家安全的形勢總體良好，但隨着維護國安的形勢日趨複雜，澳門有需要進一步「完善」相關法律制度和執行機制。

中國港澳研究會副會長劉兆佳向網媒「香港01」指出，在《港區國安法》落實後，香港的國安體制比澳門強，例如設有駐港國安公署等，故此北京認為有需要進一步提升澳門維護國安的能力，更新國安機制，以免澳門成為國安漏洞，尤其是在中美糾爭下，美國加強遏制中國，近年亦有越來越多外資進駐澳門，或提供機會予西方勢力干預中國內政，當局需令維護國安機制與時並進。

根據澳門政府公報，新增由中央政府設立的國家安全事務顧問，職權是監督、指導、協調和支持澳門展開維護國家安全工作，並會列席國安委會議。而中央政府在國安委內增設的三名國家安全技術顧問，則負責協助國家安全事務顧問開展工作，亦會列席相關會議和提供意見。

澳門政府重申，積極支持國安顧問的工作，完善澳門維護國家安全的法律制度和執行機制，切實維護國家主權、安全、發展利益，推動具有澳門特色的一國兩製成功實踐，行穩致遠。 澳門中聯辦對此表示支持和歡迎，發言人指出，維護國家安全屬於中央事權，中央對澳門特區的國家安全事務負有根本責任，中聯辦會依法履行好相關職責，進一步鞏固發展澳門繁榮穩定的良好局面。 澳門國安委由澳門特首出任主席，副主席由保安司出任，原來的九名成員為各級政府官員，包括行政法務司司長、警察總局局長、特首辦主任等。