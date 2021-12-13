民調反映港府催谷選舉幫倒忙 民研反駁官媒促擺脫文革遺風

新立法會選舉下周日舉行，選舉氣氛仍較過往遜色，港府官員則繼續大力催谷，至少六名司局長昨(12日)天再次撰文呼籲選民投票，而保安局局長鄧炳強和轄下六個紀律部隊首長今日則分別向所屬部門員工及電郵，呼籲他們投票；另外又讓市民當日免費乘搭交通工具，但一項民意調查顯示，官員的呼籲令更大比例的受訪者減低投票意欲，而警方模擬的選舉反恐演習，負面影響較官員呼籲更差。

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香港民意研究所在本月6日至9日針對其意見群組成員進行網上民調，有6970人回應。該所按港府統計數據對群組意見進行「反覆多重加權法」調整，結果發現，大部分人雖從不同途徑獲取選舉信息或接觸選舉工程，但無改他們對選舉的抽離狀態。本身是浸會大學政治及國際關係學系副教授的「選舉觀察計畫」成員陳家洛在記者會上指出，結果顯示，「非建制派」人士參選吸引選民投票的效能不高，他認為，問題根源是選民對新的選舉制度的不認同，再加上候選人新面孔多、港府官員信息混亂，均令今次選舉氣氛冷淡。

民調又發現，53%被訪者自言對港府官員呼籲投票對其投票意欲「沒有影響」；34%聲稱官員呼籲反而會減低其投票意欲；表示會「增加投票意欲」的，只有11%；2%說不知道。結果反映，官員呼籲減低受訪者投票意欲的比例較增加意欲的多23個百分點。

當被問及紀律部隊針對選舉進行反恐演習會否影響其投票意欲時，51%受訪者表示沒有影響，39%表示會減低其投票意欲，只有7%表示會增加其投票意欲。結果反映，警方的行動令更多人減低其投票意欲，減低投票意欲的比增加的多32個百分點。

浸大政治及國際關係學系前助理教授黃偉國透過視頻在記者會上表示，有關結果反映港府官員的工作不達標，甚至兇現反效果，若在商營機構，早已被上司「炒咗」。他更指出，有關民調結果可以堵塞官員日後以民研所用民調影響投票率降低或社會仍有「黑暴」，所以市民不投票等諉過之詞。

央媒：民研藉民意挾持社會 民研：官媒無的放矢

對於民研近期發放的民意調查結果指港人對新的立法會選舉投票意欲是三十年新低，又指有49%受訪者表示地區直選沒有候選人值得支持；中共機關報《人民日報》9日以「張慶波」之名發文，在題為《操控“民調”，“反中亂港”還能有幾時》的文章中點名批評香港民研的民意調查是「意圖用所謂“民意”挾持社會」，給選擇「肯定會投票」的人製造壓力，「其心可誅」，促請廉政公署抓緊跟進香港民研有否違法的工作，看看該所「還能蹦躂幾時呢？！」其部分用詞與中央級官媒在香港教育專業人員協會解散前的批評相似。

民意研究所所副行政總裁鍾劍華在記者會上反駁該報的評論，指批評令人有時光倒流「五十幾年」的感覺，十分遺憾，認為任何一個有合理思維者都會覺得那是極之言過其實、無的放矢的指控，強行加入政治思維，論點更是在十多年前已經討論，呼籲批評者擺脫文化大革命的遺風。

陳家洛補充，該名「健筆」提出的部分「問題」在健制派智庫亦有提問，卻單單針對民研，顯示對方是亂扣帽子，自曝其短。