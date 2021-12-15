英報告：港區國安法打壓異見 英方續強烈反對 中方稱已提交涉

英國政府向國會提交的最新一期香港半年報告，外相卓慧思（Liz Truss）在報告序言中強調，英國繼續向中國及香港當局表明強烈反對《港區國安法》，認為中港政府透過國安法打壓香港反對聲音、支持民主的新聞媒體及公民社會；而北京徹底改變香港的選舉制度，亦違反中國在《中英聯合聲明》中的法律義務，令非親北京或建制者幾乎完全被排拒在立法會之外。

廣告 繼續瀏覽後續

中國駐英國大使館發表聲明，指報告歪曲事實和干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，聲言已向英方提出嚴正交涉。但另一方面，英國政壇則促請官方不要光說不懲罰，當中，多名英國國會「跨黨派國會香港小組」議員要求英國政府制裁侵犯香港人權的香港官員；而曾建議給予曾在軍中服役的港人有居英權的保守黨議員Andrew Rosindell亦呼籲卓慧思以制裁響應持續違反《聯合聲明》的行為。

於昨(14日)午發表的報告涵蓋今年1至6月的香港情況，在評估香港的司法獨立方面，卓慧思表明，英國的評估「越見審慎和難以定奪」（increasingly finely balanced），但目前仍然相信兼任香港終審法院法官的英國法官可繼續發揮支持香港司法獨立的正面作用，英方會繼續密切關注有關發展。英國外交部在報告中支持繼續委派法官來港，但強調香港法院及法制獨立運作、不受政治干預是至為重要。

卓慧思又說，在親北京傳媒壓力下，有工會及其他公民團體解散，很多民主派人士因違反國安法還押候審，認為有政治動機。另外，報告指出，國安法定義含糊、監禁刑期長及可移送中國檢控的效果陸續浮現，強調如果更多政治檢控，法治信心將受破壞。

報告述及港府大規模拘捕及起訴民主派及社運人士，亦提及《蘋果日報》被搜查及倒閉等事件，英方強調會與國際夥伴合作，要求中國履行聯合聲明中對香港具有法律約束力的義務。

外交部駐港特派員公署發言人對報告表示強烈不滿和堅決反對，予以嚴厲譴責，稱香港舉行新一屆立法會選舉前夕，「英方炮製所謂報告，顯然是蓄意干預香港事務、擾亂特區選舉秩序，其險惡用心昭然若揭」。發言人重申，英方對回歸後的香港無主權、無治權，亦無監督權，卻藉《中英聯合聲明》妄議香港事務，純屬歪曲歷史和法理的胡攪蠻纏。

港府晚上發聲明響應，稱堅決反對報告中多項不實指控，強調執法和檢控部門的行動是依法而行，與被捕人的政治立場、背景或職業無關；法官作出裁決時，亦不會因應案件背後的政治爭議而有所改變；至於即將進行的立法會換屆選舉，亦可令「愛國者治港」原則得以全面落實。