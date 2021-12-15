香港法院頒令《蘋果日報》清盤 台灣團體憂觸國安危機促官方阻交新聞材料

高等法院法官黃健棠今(15日)早就港府對創辦人黎智英身陷囹圄的壹傳媒進行清盤聆訊，在壹傳媒一方未有派代表到庭及無人反對的情況下，頒令壹傳媒清盤。在台灣，有民間團體憂慮壹傳媒的清盤令同一集團的《台灣蘋果日報》可能被迫交出各人的新聞材料，觸發國家安全危機，聲言今早到文化部請願，要求部門提出限制香港方面藉清盤令取得新聞以至個人資料的具體方案。

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港府早前凍結香港《蘋果日報》及其創辦黎智英的資產和資金，並以違反《港區國安法》罪名拘控擁有《港蘋》的壹傳媒創辦人黎智英及前行政總裁張劍虹等九名前高層和主筆，迫令《港蘋》結業，而黎及各新聞工作者被當局以「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪名還柙獄中。壹傳媒所有董事均已辭任，令該集團成為一間沒有董事的上市公司，公司股份暫停買賣。其間，財政司司長陳茂波經考慮審查員提交的中期報告後，於9月底根據《公司條例》，基於公眾利益，申請將壹傳媒清盤。 由於臨時清盤官曾去函《台灣蘋果日報》，要求該報移交所有資產，包括新聞工作者的新聞材料和個人資料，事件引起台灣關注，當中，「經濟民主連合」和台灣人權促進會等二十個民間團體憂心清盤可能引發台灣國安危機，昨晚在《台蘋》原辦公樓外舉辦拒絕「港共」接管《蘋果》晚會，聲援《台蘋》管理層，促對方挺住，不要交出資料，捍衛新聞自由。有數十人出席，包括一些香港學生和港人在台組織代表。

出席的台灣新聞記者協會常務理事李志德表示，香港法院清盤令的最大受害群體是目前和過往在《台蘋》工作的同行及投稿人，因為他們須面對新聞和個人資料被移交的風險，而《台蘋》創刊二十年期間受訪的官員都可能受影響，形容這是「一場超過20年的國安危機」，須跨黨派面對。他又說，由於《港區國安法》可規管境外行為，故此，只要港方根據《台蘋》數據而指某人寫的東西違法，可能當事人也忘了曾寫過這篇文章，過境香港、澳門或搭乘國泰航班時可能突然被港府以國安法起訴。

經濟民主連合研究員江閔諺指出，目前最有能力阻止事態的，就是主管平面媒體的文化部，因為根據《個人資料保護法》第21條規定，若有違反國家重大利益，或者接受國對於個人資料之保護未有完善之法規，以致有損當事人權益之虞者，主管機關得予以限制。故此，經民連今早將前往文化部表達要求，希望文化部一周內提出具體方案。

但若要文化部介入，《台蘋》須拒絕交出資料，以致港方須透過台灣法院夕行執行清盤令，屆時台方才可「出於打壓新聞自由」、「違背台灣憲法」等理由，不承認港方相關命令的法律效力。