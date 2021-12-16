蔡英文：盼法明年帶領歐盟推動台歐洽簽雙邊投資協議

台灣總統蔡英文今天(16日)接見法國國民議會友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）所率領的訪問團時表示，明年上半年法國將擔任歐盟輪值主席，期待在法國帶領下的歐盟，能夠持續推動台灣與歐盟洽簽雙邊投資協議（BIA），開啟台灣與歐盟新的合作關係。

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蔡英文上午在總統府接見戴扈傑率領的訪問團，說他們是「台灣最好的朋友」；台灣總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮等人陪同接見。

蔡英文表示，法國參議院與國民議會分別在今年5月和11月，首次通過友台決議，支持台灣的國際參與，讓她深刻感受到法國國會挺台的強大能量，尤其是國會在國民議會院審當天有好幾位議員的發言都為台灣帶來溫暖，也讓台灣人民相當感動。

蔡英文說，過去幾年台法交流非常密切，包括在經貿、防疫、科技以及能源等領域都有豐碩的合作成果，現在面對後疫情時代的挑戰，相信台法在供應鏈重組、網絡安全以及科技新創領域都會有更多合作的機會。

蔡英文說，面對國際情勢快速變化，威權主義持續擴張，民主夥伴更應該攜手合作，台灣會善盡國際責任，也期望與法國、理念相近的歐盟夥伴一起為印太地區和平穩定以及世界繁榮發展做出更多貢獻。

戴扈傑致詞時說，他所發起旨在敦促法國政府支持台灣參與多個國際組織的決議案，在法蘭西共和國國民議會9個政團中，獲得7個政團投了贊成票。法國政府在國民議會辯論中也有正面發言。他重申並鼓勵有建設性的區域對話政策，以維護台海的和平與穩定。

他說，透過自由透明的選舉、獨立自由的新聞、思想言論自由、以及結社自由來表達政治多元化，這些都是台法之間所擁有的價值觀。

戴扈傑說，他也希望法國與台灣之間發展富有成效的合作，特別是在經濟發展方面，首先自然是半導體的生產，但也包括再生能源等等。在國際機構層面，戴扈傑希望，在台灣與法國的內部，能夠合作應變氣候變遷的挑戰，討論對抗新冠肺炎流行病的合作，也至關重要。

這是繼今年10月法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）率團訪台後，法國國會的重要訪團再次訪問台灣，這也創下歐洲單一國家的國會兩院，在短短3個月內先後訪台的紀錄。