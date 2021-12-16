香港世貿火警 約四百人一度被困 13人送院 消防裝置因裝修關閉而未及發警

銅鑼灣鬧市的世貿中心昨(15日)午膳時間發生三級火警，濃煙迅即攻陷整幢大廈，約四百人逃至五樓平台和39樓天台等待救援，綜合共疏散了1269人。大火在四小時後被撲滅，有13人因吸入濃煙或扭傷手腳送院，當中一名60歲女子情況一度危殆，至今仍有四人留院，情況穩定。消防處初步估計，火警在商場低層近電錶房處有電線起火所致，原因仍在調查。

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火警發生時，不少逃生人士抱怨，是見有煙霧湧入才逃生，期間沒有聽到火警鐘聲，火警灑水系統亦沒有啟動，消防處高級消防區長吳有雙指出，由於商場一至五樓正在進行裝修，承建商已通知消防處，期間會關閉該五層樓的花灑、手動火警鐘警報及自動警報系統等消防裝置，而6樓至38樓的消防裝置則正常，並已通過消防年檢。消防會派員跟進，檢視是否需要承建商加設額外的臨時消防裝置。

火警在昨日中午12時許發生，火場面積100米乘30米，吳有雙表示，由於商場樓面面積廣闊，現場有大量濃煙，火警發生時正值午飯時間，商場人數眾多，當局接獲來自各樓層的求助個案，為灌救帶來挑戰。有見及此，消防在下午1時許把火警升為三級，並出動170多人以及動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救，又派出45輛消防車到場，最終在下午4時半撲滅火警。

從一度被困於五樓平台的市民提供的片段所見，有數十名市民在平台圍牆和機房之間的通道等待救援，各人大致冷靜，消防升起「雲梯」，陸續將多被困市民送回地面，歷時約一小時。而在天台等待救援的市民，則在消防員安排下分批乘搭升降機返回地面。行動中，七百多人經消防救援，另有四十多人自行逃至地面。意外中，年齡介乎25歲至81歲的1男12女受傷送院，當中10人因吸入濃煙不適，1人情況危殆，其餘3人有不同程度扭傷。

世貿中心原名世界貿易會議中心，1975年落成，樓高40層，食肆、商店及辦公室林立，消防裝置及設備符合消防處要求。

世貿火警是在裝修期間發生，與1996年發生41死80傷的九龍佐敦區嘉利大廈五級大火如出一轍，今次沒有死亡可說是不幸中之大幸。而當年等不及救援人士從天台躍下死亡及被烈火吞噬的圖像，可說震撼人心，港府其後修訂相關消防條例，以改善早期私人樓宇的消防設施。