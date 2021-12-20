唐鳳線上演講邀請被韓國取消 台外交部召見韓駐台代表

自台北方面消息，韓國12月16日臨時取消了台灣行政院政務委員唐鳳的線上演講邀請，台外交部已召見韓國駐台代表並表達不滿。該部門12月20日晚表示，韓國稱取消原因為“考量兩岸關係各層面”，而韓國在台代表則指出，會如實向韓方轉達台方立場。

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據中央社報導，台外交部周一晚間發布新聞稿稱，韓國政府“第四次工業革命委員會”16日清晨臨時取消唐鳳原訂在當天舉辦的“2021第4次工業革命全球政策會議”線上演講邀請，“對於韓方失禮行為，外交部已召見韓國駐台北代表部代理代表，並表達強烈不滿，台灣駐韓國代表處大使唐殿文也同步向韓方表達台灣政府的嚴正抗議”。

針對事件原委，台外交部發言人歐江安介紹稱，“‘第四次工業革命委員會’在16日台北時間上午7時50分，以電郵通知唐鳳辦公室臨時取消邀請，稱原因為‘考量兩岸關係各層面’，但台灣駐韓國代表處向韓方抗議時，該委員會並未說明原因。”

報導稱，歐江安進一步指出，“外交部召見的洪淳昌代理代表則指出，他對全案還沒有很完整的了解，但會向韓國外交部如實轉達台灣立場；另外，根據洪淳昌初步了解，‘第四次工業革命委員會’是基於‘綜合性考量’取消邀請，台韓關係及雙方實質合作將穩定不變。”目前，尚未觀察到韓方做出的任何回應。

另據了解，台灣民進黨與日本自民黨的第二次“2＋2”會談將於24日以線上方式舉行。