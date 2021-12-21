歐盟就香港立法會選舉發表聲明

歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利（Josep Borrell ）12月20日就香港立法會選舉代表歐盟發表聲明。這也是博雷利與七國集團（G7）外交部長周一就該事件共同發聲後，歐盟的第二次表態。

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歐盟的聲明表示，“香港第七屆立法會選舉於2021年12月19日舉行。這是自《香港國安法》實施以來的第一次立法會選舉，並對選舉制度進行了全面改革，這與《香港基本法》中所莊嚴地載入的擴大民主代表權的承諾相悖。歐洲聯盟對這種違反民主原則和政治多元化的行為表示遺憾。”

聲明稱，“香港立法會選舉中，由香港人直接選舉產生的席位數量減少。香港市民的基本權利也受到了威脅，他們威脅要對那些呼籲不參加選舉的人採取法律行動。”

聲明稱，“歐盟回顧說，2021年1月，包括前反對派議員和民間社會代表在內的47名支持民主的人士因在2020年7月支持民主的初選中發揮作用而被逮捕。其中許多人未能參加立法會選舉，因為他們是根據《香港國安法》的指控而被關押的。對反對派人士的逮捕也對候選人的數量產生了影響。”

聲明稱，“此外，對香港民間社會的壓力也在加強，這體現在香港工會聯盟、香港市民支援愛國民主運動聯合會、中國維權律師關注組、香港教育專業人員協會和民間人權陣線的解散，以及大赦國際辦事處的關閉。新聞自由受到侵蝕，具體表現為《蘋果日報》被強制關閉，黎智英和該報編輯部的工作人員被逮捕。對一些參與非暴力行動的個人進行漫長的審前拘留，是香港人權和基本自由持續受到限制的另一個跡象。司法機構的獨立性必須得到保障，它在維護香港的人權和基本自由方面發揮着關鍵作用。”

聲明表示，“歐盟認為這次選舉，再加上對公民社會的持續壓力，是拆除‘一國兩制’原則的又一步驟。歐盟非常重視根據《基本法》和國際承諾，保持香港的高度自治，以及對人權和基本自由、民主原則和法治的尊重。歐盟將繼續密切關注事態發展，包括定於2022年3月舉行的行政長官選舉。歐盟呼籲中國和香港當局遵守其國家和國際承諾，特別是通過普選實現民主代表的承諾。”