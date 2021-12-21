韓國政府回應取消唐鳳參加線上演講事件

自首爾方面消息，韓國外交部官員12月21日就韓總統直屬機構“第四次工業革命委員會”，日前取消台灣行政院政務委員唐鳳線上演講一事表示，此舉是綜合考慮各種條件後作出的決定，韓方與台灣保持非官方務實交流的基本立場不變。

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台灣外交部20日晚間發布新聞稿稱，韓國政府“第四次工業革命委員會”16日清晨臨時取消唐鳳原訂在當天舉辦的“2021第4次工業革命全球政策會議”線上演講邀請，“對於韓方失禮行為，外交部已召見韓國駐台北代表部代理代表，並表達強烈不滿，台灣駐韓國代表處大使唐殿文也同步向韓方表達台灣政府的嚴正抗議。”

據韓聯社周二報導，由韓國政府推出的“第四次工業革命委員會”16日邀請各國官員、學者、專家、企業家舉辦“2021年第四次工業革命全球政策研討會”。該委員會邀請台灣政務委員（部長級）唐鳳為研討會發表視頻演講，但研討會當天撤回相關日程，遭到台灣方面的抗議。

報導稱，韓國外交部官員對中方是否介入此事的提問給出了否定回答。韓國外交部事前沒有得知唐鳳受邀出席研討會。

報導指，部分觀點指出，韓方公布演講嘉賓名單後取消有關日程，可能是因為未能預判邀請唐鳳出席將折射出何種外交意涵。另有意見認為，此事暴露出政府內部溝通不暢，進而給台灣方面造成外交失禮。

韓國外交部發言人崔泳杉周二另就日前進行的香港特區立法會選舉表示，香港與韓國有着緊密的人文和經濟關係，韓方正在密切關注有關動向。

就七國集團外長相關表態，崔泳杉稱，“了解G7等國際社會的有關動向，韓方希望香港在‘一國兩制’的原則下享受高度自治的同時繼續維護穩定與發展。”