林鄭月娥未獲北京支持連任信息 民調顯示其民望維持不合格的低水平

香港特首換屆選舉過往最遲在選舉前一年的12月上旬已露端倪，但今次選舉至今未有較肯定的「獲祝福人選」，現任特首林鄭月娥赴京述職後亦未見出現利好她爭取連任的消息，相反，她雖不願直接回認不會中途辭職參選，但直言：「我一直會擔任第五任行政長官，至到明年6月30日」。

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在林鄭月娥述職期間，香港民意研究所發表在本月中旬就特首民望進行的民調結果，在1017名受訪者中，特首民望維持在低水平，其評分只有35.8分，當中有34%受訪者給她打0分，在計算支持和反對比率後，林鄭月娥的支持率是「負42%」。

特首換屆選舉一般在換屆前一年的秋天已有明確競逐人選，上屆因為情況特殊，時任特首梁振英在換屆前一年的12月9日才宣布不競逐連任，政圈盛傳獲北京「祝福」的時任政務司長林鄭月娥翌日表示，因情況有變，會重新考慮是否參選；她其後在2017年1月12日宣布辭任政務司司長一職去參選特首，同年3月獲選為現任特首。故此，政圈一直關注林鄭月娥的述職之行會否為其爭取連任帶來信息。

不過，中國國家主席習近平在昨(22日)午接見林鄭月娥時顯然沒有帶出有利她爭取連任的信息。在會見開始時，習近平沒有與遲到近一分鐘的林鄭月娥握手；會見中，習近平只是循例肯定林鄭月娥和港府的工作。回顧往年述職，習近平在2019年底接見林鄭月娥時表明，北京的中央堅決支持林鄭月娥帶領港府依法施政；今年1月視像述職時，官媒亦引述習近平讚揚林鄭月娥「立場堅定、敢於擔當」。

相反，同時上京述職的澳門特首賀一誠則獲習近平大讚，指他帶領澳門政府「積極進取，做了大量工作」，北京的「中央政府對此充分肯定」。習又說，澳門保持了穩定發展的好態勢，「愛國者治澳」原則得到進一步落實。不過，習近平亦沒有與賀一誠握手，未知是否與防疫有關。

另外，在容許傳媒在場的會見開始時段，去年述職因疫情改在今年1月以視頻進行的林鄭月娥表示，非常高興親自來到北京，因為這是她任內最後一次述職，「更重要是讓我親自感謝您多年來對特區的關心關愛，對我本人的信任和支持。」

林鄭月娥其後會見傳媒，多次被問及連任一事。由於競逐特首一職的官員須辭職參選，當被問及會否以特首身分主持特首選舉工作時，林鄭月娥表明，「我一直會擔任第五任行政長官，至到明年6月30日，所以在這段時間內，所有在香港特別行政區發生的事、需要行政長官處理的事，都會由我本人去處理。」當被追問是否不會以參選人身分時，她只簡單以「已經答了」作響應。她強調，此行純為述職，沒有做其他事情，「也沒有想自己未來的事」。

建制派的中國港澳研究會副會長劉兆佳分析說，述職時，中央一般會肯定在任

特首，以免損害在任待首的管治威信；而習近平未有對林鄭月娥的個人表現有溢美之辭，是要避免讓人誤會中央已決定下任特首誰屬，反映中央不想在敏感時刻就敏感問題表態，以免引起猜測和誤會，但港府工作獲得肯定，自然包括領導港府的特首。同理，中央更不會就下任特首人選作出暗示，以免在此敏感時刻引起猜測。

他又說，中央對特首選舉非常慎重，考慮的包括有利愛國陣營團結和香港穩定，加上現時國際社會形勢嚴峻，尤其是美國，北京更不希望此時予人抹黑之機，藉機擾亂和詆毀選舉制度，故此一定會全面衡量後才表態，包括表態的時機。