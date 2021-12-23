習近平肯定香港新選舉是好制度 暗駁西方批評

五眼聯盟、歐盟和七大工業國組織(G7)分別批評被指受北京操控的香港立法會換屆選舉侵蝕港人自由，違反民主原則，並指責中國沒有恪守國際承諾，但中國國家主席習近平接見香港特首林鄭月娥時表示，負責選舉特首的選舉委員會和立法會選舉成功舉辦，為香港長期繁榮穩定提供了制度支撐，證明新選舉制度是一套好制度。

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習近平昨(22日)午在中南海瀛台接見赴京述職的行政長官林鄭月娥，他肯定林鄭月娥和港府的工作，當中包括舉辦成功，他表示，「成功舉辦選舉委員會選舉和立法會選舉，推動符合香港實際的民主發展邁出堅實步伐；堅決執行香港國安法，依法止暴制亂，撥亂反正，維護法治的權威和尊嚴；採取積極措施，推動特別行政區融入國家發展大局，全面深化同內地交流合作，中央對你們的工作是充分肯定的。」

習近平其後大談由北京政府為香港製訂的新選舉制度，指新制對香港選舉制度作出「系統性修改完善」，令「愛國者治港」原則得到落實。他認為，新制度體現了港人「當家作主』的民主權利，確立了社會各階層廣泛而均衡參與的政治格局，證明新選舉制度符合「一國兩制」原則和香港實際情況，「為確保『一國兩制』行穩致遠，確保香港長期繁榮穩定提供了制度支撐，是一套好制度。」

他最後重申，北京的中央政府將繼續堅定不移貫徹「一國兩制」方針，並堅信透過實踐及不斷完善制度，「一國兩制的優越性將進一步彰顯」。

林鄭月娥昨日早上已獲國務院總理李克強接見，新華社報道該會見時，把李克強敦促「香港可以直接對接國家的發展戰略」，改為香港「『主動』對接國家的發展戰略」，至於李克強在開場白時提及的「願意為香港經濟發展拓展空間」，在新華社報道中則沒有提及。