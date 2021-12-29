文字獄興：港國安再拘7人涉《立場》發煽動刊物 200警搜網媒 記協深表關注

29.12 警方再拘捕傳媒人，圖上左起：吳靄儀、何韻詩、方敏生、鍾沛權及周達智，小圈為正被警方押走的林紹桐。

繼香港《蘋果日報》有高層被警方以《港區國安法》拘控後倒閉之後，警方國安處今(29日)晨再次針對傳媒，拘捕包括著名歌手何韻詩在內的獨立網媒《立場新聞》六名現任或前任董事以及署理總編輯林紹桐，指他們涉嫌觸犯串謀發布煽動刊物罪；警方其後更動用二百名警員搜查該網媒辦公室，帶走數十箱包括新聞材料的證物。香港記者協會對警方在一年內多次拘捕傳媒高層及搜查新聞機構辦公室表示深切關注，促請港府依法保障新聞自由。

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據了解，警方其後在大欖女懲教所以同一罪名拘捕還柙的前《蘋果日報》副社長陳沛敏，因為《立場》轉載其煽動性文章，令《立場》一案的被捕人數增至七人。陳沛敏早前已被控涉嫌違反國安法而被還押，昨天已因《蘋果》案而與黎智英等同案被告一起被加控涉嫌串謀發布煽動刊物罪。 最先被捕的六名人士中，五人為《立場》母公司前董事，分別是社會服務聯會前行政總裁方敏生、大律師兼前立法會議員吳靄儀(73歲)、著名歌手何韻詩、前《立場》總編輯鍾沛權及前《立場》科學版總編輯周達智；另一名被捕者是現年34歲的《立場》署任總編輯林紹桐，據了解，他已即時辭任現職。

警方表示，今早亦執行由法院根據國安法第43條實施細則附表1發出的法庭手令，搜查觀塘區一間網媒公司辦公室，包括授權警方搜查及檢取新聞材料。根據法例，附表1是指警方認為涉及屬於或包含(或相當可能屬於或包含)危害國家安全罪行的證據的任何物件，可申請搜證。

另外，警方今晨亦有到身兼記協主席的《立場》副採訪主任陳朗昇的家中，稱已獲取法庭手令，以串謀發布煽動刊物罪進行搜證，其間以可能觸犯阻差辦公罪而令陳停止直播其搜查行動。陳朗昇中午前在舊居表示，警方檢走他的計算機、平板計算機、手提電話、記者證和存摺等物品，他並無被捕或被告知要協助調查，但擔心被捕各人的情況。他認為，今早的搜檢行動與記協工作無關。

《立場新聞》今年6月宣布，將今年5月及之前刊出的文章全部下架，並暫停接受贊助，母公司大部分董事，包括吳靄儀、何韻詩、方敏生等辭任，在港的董事只余時任總編輯鍾沛權，他其後於上月辭任總編輯一職。鍾沛權是被警方以國安法拘控還柙的前《蘋果日報》副社長陳沛敏的丈夫，每日均到懲教所探望妻子。