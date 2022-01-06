防疫情爆發 香港明起大幅遏制市面人流 英美8國8日起禁飛

武漢肺炎變種病毒Omicron在香港社區蔓延，為防疫情爆發，港府決定今日午夜過後實施強力遏制市面人流措施，包括食肆晚上6時後禁堂食、酒吧、健身中心及美容院等15類場所須關閉，並取消香港單車節等大型活動；不過，公務員和學生可如常上班上學。防止外來輸入方面，由周六（8日）起，英美加等八個國家的民用航班將禁飛來港，包括轉機，為期兩周至本月21日。

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特首林鄭月娥昨(5日)午公布措施時強調，措施快且狠，希望以短暫的「陣痛」遏抑病毒傳播，市民須忍耐陣痛，期望農曆新年前可以放寬措施。不過，相關措施打受影響業界一個措手不及，叫苦連天，部分更大感憤怒。根據餐飲業和

美容業的商會主事人估計，單是他們的損失便可能高達70億至110億港元(摺合約7.9億至12.5億歐元)，呼籲港府作出補貼。

香港前日才宣布舊有社交距離措施不變以及把「疫苗氣泡」的實施時間推遲至新春和情人節後的2月24日，但在昨天單日新增XX宗感染個案，以及港府顧問之一的梁卓偉揚言有五至十條社區隱形傳播鏈後，港府迅即大幅收緊防疫措施，除關易公眾娛樂和餐飲場所外，亦暫停本地旅遊和公海游，迪斯尼樂園則由明日起至本月20日期間暫停開放，醫院探視亦停止，原則是盡量減少不必要的外出和聚會，以遏制市面人流。

外防輸入方面，港府決定，由周六凌晨零時起，禁止所有從英國、美國、澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦和菲律賓來港的民航客機着陸，並禁止曾逗留上述八個國家超過兩小時的人登上任何民航客機來港，包括轉機。林鄭月娥解釋，在過去四星期，香港錄得的輸入個案以每星期倍增的情況上升，由四周前二十多宗，增至最近一星期的123宗，不少旅客抵港時檢測呈陽性，需送院隔離及治療，對醫院造成沉重壓力，認為須加大力度，實施民航客機熔斷機制。她續稱，明白措施會對已預訂機票準備返港的港人或海外公幹者構成不便，但香港疫情急速惡化，必須採取果斷行動，否則會令抗疫工作前功盡廢。

此外，因應佛得角、尼日爾和南蘇丹發現Omicron病毒個案，港府亦將於周六起，將三地列為高風險的「A組指明地區」，21天內曾逗留當地的非港人不準入境。連三國在內，香港已把123個國家和地區列為高風險的「A組指明地區」。

業界損失高達110億港元 逾萬人須強檢

由於今次社區感染由國泰航空公司免檢疫的機組人員違規外出引發，有立法會議員質問港府官員的責任問題，林鄭月娥沒有響應官員責任問題，只是重申，責在國泰，其高層須負上企業和領導的責任，要全面調查及遞交報告予政府，並須在內部採取懲處，當局亦必定會嚴肅跟進機組人員違規事件。

港府突然收緊防疫措施，主要是兩周內出現第二個由免檢疫機組人員引發的本地感染群組，除了到中菜館的空中少爺群組外，另一群組是由一名上月27日從美國返港的國泰空中小姐引發，該群組在十日內已在社區衍生第四代傳播，群組昨日一天急增七宗陽性和初步陽性個案，累計十人染疫。懷疑引起爆發的是空姐日前確診的同住母親，她不單早上到維園跳廣場舞，還在外用餐，傳染五人，包括互不相識、在同一食肆不同枱吃早餐的測量師，受感染者分別曾到工展會、M+博物館等場地，令超過一萬人須要進行強制檢測。

不過，港府顧問專家之一的香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，原本以為源頭不明的測量師，昨晚確認應是在陸田園餐廳受感染，即香港暫未有源頭不明個案，但由於近日在社區染疫患者有很多活動，支持港府收緊防疫措施。

然而，餐飲業的稻苗學會會長黃傑龍則認為，若無源頭不明個案，港府應重新放寬社交距離措施。