香港「派對門」：32高官議員疑違規違呼籲出席人大生日宴 港府被轟雙標

身兼港區人大代表的前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民，在港府因應武漢肺炎Omicron變種病毒已進入社區而呼籲公眾減少參加大型聚會之際，舉行逾百人的生日派對，竟有至少13名高官和19名立法會議員出席，部分人更沒有遵守口罩令。事件經一名參加者初步確診感染後被揭發，但特首林鄭月娥只是對其中一名局長表示不滿，對被懷疑可能違規沒有使用「安心出行」軟件而進入宴席的入境處展區嘉宏，特首以「尚在調查」帶過。事件引發公眾嘩然。

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截至今(7日)午，已有三名官員和四名立法會議員因屬密切接觸者而需要隔離21日，後者將趕不及出席新一屆立法會於本月12日舉行的首次大會。需被送往竹篙灣檢疫中心接受隔離的，分別是民政事務局局長徐英偉、入境處長區嘉宏、發展局政治助理馮英倫；立法會議員邱達根、陸瀚民、陳仲尼及洪雯。立法會主席梁君彥表示，餘下曾出席宴會的15名議員在未有陰性檢測結果前，不要到立法會及辦事處工作。而在未有新變化前，首次大會將如期舉行。

有關生日派對在本周一晚舉行，當時香港已因國泰兩名機艙服務員違規外出而把Omicron病毒帶入社區而噪動起來，但當日有超過一百人出席該個於灣仔一間意大利餐廳舉行的宴會，網上流傳圖片所見，「壽星公」洪為民脫下口罩、手搭同樣沒戴口罩的菁英會首名女主席曾鳳珠的肩膊唱歌，照片後所見的賓客均沒有戴口罩。有關情況，顯然違反口罩令，因為規例訂明，在餐飲場所中，只有在進食時方可除下口罩。

到了昨日，有出席生日宴的一名37歲女子被檢測出初步確診，扯出百人聚會，經調查，有13名高官到賀，但有關官員所領導的部門與洪為民並無工作關係。除了上述高官，有十名高官在確診者加入宴會前已離開，毋須隔離，但要在家中等候檢測結果，分別是警務處長蕭澤頤、廉政專員白韞六、財經事務及庫務局長許正宇、副局長陳浩濂、民政事務局副局長陳積志、創新及科技局副局長鍾偉強、政制及內地事務局副局長鬍健文、各局政治助理蕭嘉怡、張曼莉及施俊輝。

至於去年3月出席恆大高層飯局而被票控違反限聚令的入境處長區嘉宏，則未能確認出席時間，意味他可能沒有按法例規定，使用港府紀錄出入表列處所的「安心出行」軟件。特首林鄭月娥昨午在記者會交代事件時表示，據區嘉宏自述，當晚9點半後(即確診者加入宴會的時間)到達現場，但短暫逗留後便離開，亦沒有進入餐廳的主部分，「個案複雜」，會交由衛生防護中心判斷是否屬於密切接觸者，但特首沒有響應區有否使用「安心出行」。

日前曾訓斥國泰航空公司高層須嚴肅處理違規員工的林鄭月娥，昨日對有官員在Omicron進入社區後仍出席大型聚會感到「十分失望」，尤其是徐英偉，因為他全晚留在宴會中，將自己置於風險之中。她認同，港人正努力抗疫，政府主要官員更應以身作則，盡量避免出席有風險的私人聚會，但她雖是香港特首，負領導責任，不是要為每一位同事的行為負責，就個別官員在事件的表現不佳，會有適當行動。

特首尤為不滿的徐英偉，事後在社交媒體致歉，稱會為錯誤行為負責，在檢疫期間認真反思，以後不能再犯；到了中午，未有離開宴會場所時間的入境處長區嘉宏發表聲明致歉，並指會配合安排，入住檢疫中心接受隔離。另外，舉辦生日宴的洪為民亦發表聲明，指宴會以分流式進行，初確者當晚9時半至10時15分出席聚會，當時大部份賓客已離開，在已知檢測結果中，全屬陰性。他為事件對賓客帶來不便和對防疫工作造成影響，深表歉意。而需要隔離的科技創新界議員邱達根承認，今次雖是正常社交活動，但逗留時間較長，屬反面教材。