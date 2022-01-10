武警新疆參謀長彭京堂接掌駐港解放軍 評論料為香港引入武警經驗作準備

身兼中國武警部隊副參謀長的武警新疆總隊參謀長彭京堂，獲委為解放軍駐港部隊司令員，是首次由主責處理動亂和恐怖活動的武警接掌駐港解放軍。熟悉中國事務的時事評論員劉銳紹表示，有關任命難免令港人有諸多猜測，包括會否在港引入新疆模式，這均有待觀察，但可以預料，彭京堂會利用他的武警經驗，讓香港作好準備，以便透過本地機器執行。

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香港駐港解放軍於去年8月25日進行了回歸以來第二十四次換防，駐港部隊新聞發言人吳韜上校昨(9日)晚發布，指中央軍委主席習近平近日簽署命令，任命武警部隊副參謀長彭京堂少將為駐港部隊司令員，以接替2019年4月上任的原司令員陳道祥少將。彭京堂表示，將與駐軍全體官兵一道，堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮，全面貫徹「一國兩制」方針，依法履行防務職責，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，堅定維護香港長期繁榮穩定和長治久安。

根據公開資料，彭京堂2011年底時是濟南軍區一名旅長，負責查找一場勝仗的不足；及至2018年中，他已晉陞至現職少將銜的新疆總隊參謀長，翌年獲《環球時報》引述作介紹新疆總隊代號「山鷹」突擊隊，指突擊隊一支部隊在2018年消耗的彈藥量是其他部隊前三年的總和，可見「其特別之處以及新疆反恐壓力」。另外，新疆總隊的一支特戰中隊去年中獲習近平授予「反恐尖刀中隊」的榮譽稱號。

基於彭京堂的背景，網上不少猜測，指彭會把新疆模式帶入香港，雖然香港駐軍法訂明，駐港部隊不參與香港內部事務，但亦難阻彭透過國安公署和警方國安處等機構行事，而時事評論員劉銳紹接受本台訪問時指出，武警現已改由解放軍領導，但解放軍主要對外，而武警則對內，用作穩定社會內部情況，現行安排難免會引起諸多猜測。

根據《人民武裝警察法》，武警部隊主責參與處置動亂、暴亂、騷亂、非法聚集、群體事件等，以及防範和處置恐怖活動，另外亦會處理災害和公共衛生等突發事件。

劉銳紹指出，以武警在中國大陸的角色，須觀察它會否在港與「一國兩制」的表述發生矛盾和衝突，他估計，暫時不會出現大陸派武警來港執法的情況，否則就是直接撕裂一國兩制，相信彭會用他的武警經驗為香港作好準備，以便隨時透過香港機器執行。

新疆自陳全國於2016年8月接任新疆黨委書記後，即轉向一手抓經濟，一手強力反恐，在取得當地多年無恐襲的成績之時，中國的治疆政策亦招致美國及其盟友國家的強烈批評及制裁，最新一項禁令是上月獲美國國會通過和總統拜登簽署的《維吾爾強迫勞動預防法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act），禁止進口新疆地區強迫勞動生產的產品。